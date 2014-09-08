تب شیراز گریزی تئاتری ها به تهران/ چراغی که دیگر به خانه روا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان شاخه های مختلف هنری سال هاست که به دلیل متمرکز بودن فعالیت های هنری در تهران چاره ای جز مهاجرت به پایتخت ندارند.

در این میان تئاتر به عنوان یک هنر گروهی یکی از پر مهاجرت ترین شاخه های هنری است که در طی سال های متمادی هنرمندان برای موفقیت در کار خود بار سفر بستند.

شهر شیراز نیز در سالیان بسیار از این قاعده مستثنی نبوده و هنرمندان شاخصی در این سال ها از پایتخت فرهنگی به پایتخت سیاسی مهاجرت کرده اند.

در حالیکه شهر شیراز به لحاظ مخاطبی در شاخه تئاتر با تماشاگران پرشوری مواجه است اما این مهاجرت ها سبب شده که این هنر نتواند به جایگاهی درخور پایتخت فرهنگی برسد.

نبود امکانات، پلاتوهای تمرین، سالن های اجرا و کمبود اعتبارات از یک سو و برخوردهای سلیقه ای از سوی دیگر از جمله عواملی هستند که در کنار متمرکز بودن فعالیت های هنری در پایتخت این مهاجرت ها را تشدید می کند.

بسیاری از هنرمندان جوان و مستعد فارسی در این سال ها به تهران رفته اند و در صحنه های تئاتر پایتخت خوش درخشیدند و این در حالی است که صحنه های تئاتر در پایتخت فرهنگی هر روز کم رونق تر از روز قبل می شوند.

این مهاجرت ها به گونه ای گریز ناپذیر هستند زیرا هنرمندان برای توفیق در کار خود باید به پایتخت بروند تا دیده شوند و بیشتر کار کنند و اسم رسمی یابند، اما شاید با کمی حمایت بیشتر در شهرستان ها بتوان به این آمار مهاجرت یک میانگین منطقی اعطا کرد.

مردم شیراز از هنر درک درستی دارند

در این راستا مهرداد ابروان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای بسته فرهنگی که در سال های اخیر در شیراز حاکم بوده، اظهار داشت: بعضی به خاطر منافع خود فضایی را به شیراز حاکم کرده اند که اجازه فعالیت باز هنری به فرهنگی به فعالان این عرصه آنگونه که باید نمی دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: فضای شیراز باعث شده کسانی که واقعا می خواهند کار کنند، محیطی برای فعالیت نداشته باشند.

وی ادامه داد: شهری همانند شیراز که به نوعی پایتخت فرهنگی است و پتانسیل و ظرفیت های بالایی هم دارد برای رشد در حوزه ای مانند تئاتر نیاز به امکانات، فضای تمرین و ابزار های لازم دارد.

ابروان خاطرنشان کرد: منظور از امکانات صرفا بودجه و اعتبار نیست، بلکه محیطی که بشود در آن بدون دغدغه کار کرد.

وی گفت: وقتی هنوز تنها سالن تئاتر شیراز در محیطی نامناسب است و بعضی خانواده ها نه خودشان می روند و نه اجازه می دهند فرزندانشان به آنجا برای تماشای تئاتر بروند چه انتظاری است که هنرمند در شیراز بماند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هر هنرمند و علاقه مند به هنری تنها یکبار زندگی می کند و دوست دارد در طول زندگی خود پرواز کند و به موفقیت دست یابد بنابراین باید برای او شرایط فعالیت را فراهم کرد تا در شیراز بماند نه اینکه برای رسیدن به موفقیت رفتن را به ماندن ترجیح دهد.

ابروان عنوان کرد: جواب رفتن و مهاجرت هنرمندان از شیراز را باید کسانی بدهند که عامل این اقدام هستند، کسانی که فضایی غیر از فضای فرهنگی بر شیراز حاکم می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه تئاتری را سراغ دارم که 10 روز در تهران اجرا شده اما در شیراز اجازه نمایش نداشته، اینها خوشایند شیراز نیست.

این استاد دانشگاه بیان کرد: وقتی مردم خیلی راحت برای یک کار خوب 30 هزارتومان هزینه بلیط می دهند یعنی تئاتر را می شناسند و از هنر درک درستی دارند، استقبال مردم از کار خوب بیانگر ذهن پویا و فهم بالای انهاست پس باید برای این مردم کارخوب انجام داد.

وی تاکید کرد: فضای بسته فرهنگی حاکم بر شهر شیراز باید باز شود.

مهاجرت تئاتری ها گریز ناپذیر است

در ادامه امین بهروزی نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: داستان مهاجرت هنرمندان تئاتر به پایتخت یک امر گریزناپذیر است.

وی اظهار داشت: متمرکز بودن فعالیت های هنری در تهران از یک سو ، کمبود امکانات از سوی دیگر سبب می شود که هنرمندان چاره ای جز مهاجرت به پایتخت نداشته باشند.

بهروزی ابراز داشت: افرادی نیز که در شهر خود می مانند یا علاقه شان به شهر بسیار است و یا وابستگی های دیگری دارند که امکان مهاجرت نمی یابند.

وی تصریح کرد: در شهر ستان ها تنها شاهد برگزاری جشنواره های استانی هستیم و شاید در طول سال حمایت خاص دیگری را شاهد نباشیم.

این نویسنده و کارگردان تئاتر خاطر نشان کرد: خود من در شهر شیراز پس از موفقیت نمایش "برو گمشو عزیزم" که بیش از 13 جایزه دریافت کرد و در جشنواره فجر نیز به صحنه رفت با مشکلات فراوانی مواجه شدم که ترجیح دادم به تهران برگردم.

وی ادامه داد: زمان آن فرا رسیده است که به نسل جوان اعتماد بیشتری شود و اجازه دهند سلایق تازه جایگزین سلایق سنتی افرادی خاص شود.

این نویسنده و کارگردان تئاتر گفت: طبعا هر هنرمندی شهر را دوست دارد و علاقه مند است در شهر خود کار کند اما این امر نیازمند بسترها و زیر ساخت های مختلف است.

وی یادآور شد: خود من علاقه مند بودم نمایش گستره سکوت را که در تهران اجرای موفقی داشت در شیراز اجرا کنم اما آن قدر روند صدور مجوز در ارشاد طول کشید که این امکان فراهم نشد.

اکثر بازیگران خوب تئاتر شهرستانی هستند

در ادامه علی باقری ، بازیگر تئاتر در این راستا به خبر نگار مهر گفت: این مهاجرت ها یک امر طبیعی و فراگیر است به گونه ای که بسیاری از بازیگران خوب تئاتر در تهران شهرستانی هستند.

وی اظهار داشت: من به دلیل قبولی در دانشگاه به تهران آمدم و در واقع با یک روند طبیعی این اتفاق را تجربه کردم.

باقری ابراز داشت: ما در گروه تئاتر مهر اجراهای خود را داشتیم و در تهران نیز اجرا می رفتیم اما با توجه به شرایط دانشگاهی و قبولی در دانشگاه من به تهران آمدم.

وی تصریح کرد: به نظرم آمدن از طریق دانشگاه یک راه مناسب است زیرا تئاتر یک هنر گروهی است و آدم در دانشگاه دوستان و گروه تازه پیدا می کند.

این بازیگر تئاتر ادامه داد: البته حمایت هایی همچون گسترش سالن ها، بودجه و تغییر نگاه در ممیزی ها از سلیقه ای به کارشناسی می تواند در حمایت از تئاتر در شیراز حائز اهمیت باشد.

در شیراز فقط با خودت رقابت می کنی!

محمد کارت، هنرمند سینما و تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل مهاجرت هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه تئاتر و سینما از شیراز را محدود بودن امکانات فرهنگی و هنری شیراز دانست و اظهار داشت: در شیراز به دلیل محدود بودن امکانات به ویژه امکاناتی همچون سالن تئاتر و ... هنرمند نمی تواند با کسی رقابت کند و به نظر می رسد خودش تنها رقیب هنری خودش است، در حالیکه با حضور در فضایی بازتر و مکانی که بستر بزرگتری دارد به راحتی می تواند خود را محک بزند.

وی بیان کرد: تهران به دلیل بستر و شرایط بهتری که دارد هنرمند در زمان کوتاهی خود را محک می زند و می تواند به موقعیت بهتری برسد.

کارگردان فیلم مستند خون مردگی ادامه داد: شرایط شیراز در حوزه فرهنگی و هنری باعث شده کسانی که حتی اندک استعدادی دارند به تصور پیشرفت تصمیم به مهاجرت به تهران می گیرند.

وی بیان کرد: وقتی به تهران می آیی تازه متوجه می شوی با 10 سال یا بیشتر سابقه کار و با دریافت عناوین و جایزه های مختلف از جشنواره های گوناگون و معتبر باز هم باید از صفر شروع کنی، بنابراین در مسیر مهاجرت ممکن است عده ای سرخورده شوند و بازگردند و عده ای دیگر از صفر آغاز کنند و به موقعیت های بهتری دست یابند.

کارت اضافه کرد: در تهران اگر چه باید متکی و قائم به خودت باشی تا بتوانی پله های ترقی را طی کنی، اما شرایط بهتری برای پیشرفت فراهم است.

این هنرمند سینما و تئاتر همچنین با اشاره به فضای حاکم بر فرهنگ و هنر شیراز و سیاست گذاری های نادرست دراین حوزه طی سال های گذشته عنوان کرد: چندین سال است در شیراز از نظر فرهنگی و هنری تمرکز خاصی صورت نمی گیرد و سیاست گذاری ها به گونه ای نیست که بتوان در محیطی آرام فعالیت کرد.

وی گفت: این مسائل موجب شده روز به روز شاهد خروج هنرمندان و علاقه مندان به رشته های مختلف هنری از شیراز و حضور آنها در تهران باشیم.

کارت همچنین بیان کرد: بخش از مسائل و مشکلات در شیراز مربوط به حوزه مدیریت فرهنگی است و بخش دیگر آن مربوط به عدم تعامل و هماهنگی میان فعالان عرصه هنر است، به نظر می رسد عده ای از این هنرمندان با خودزنی فرهنگی نمی گذارند کسانی که مسیر درست هم می روند به فعالیتشان ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: گواه این ادعا استقبال مردم شیراز از تئاترهایی است که از پایتخت به شیراز می آید.

به گزارش مهر، مخاطبان نمایش در شیراز یک فرصت خوب برای توجه بیشتر به این هنر هستند و می توان با برنامه ریزی و کلان نگری با هنر تئاتر به یاری اقتصاد فرهنگی آمد.

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گزارش: مهدی سوداگران