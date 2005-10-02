فرج الله سلحشور: ادامه روند فعلي سينماي ايران، اين سينما را رو به قبله خواهد كرد



سلحشور و شوجه سر صحنه "يوسف"

"فرج الله سلحشور"، كارگردان سينما ، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، با بيان مطلب فوق، افزود: تا زماني كه اختيار سينماي كشور ما دست سرمايه دارها و تهيه كنندگان است، وضع اكران سينماها به همين صورت باقي خواهد ماند. آنها فقط به فكر درآمد و برگشت سرمايه هستند و برايشان فرقي نمي كند كه كدام فيلم فرهنگي است و كدام فيلم غير ارزشي و غير فرهنگي است.

وي در ادامه بيان كرد: ادامه اين وضع باعث مي شود كه سينما به ناكجا آباد برود، درصورتي كه ما بايد به سوي كمال حركت كنيم، ولي متاسفانه اينگونه نيست. هر وقت فيلمسازان ما توانستند به اعتبار ، ماندگانري و ارزش اين انقلاب پي ببرند و به اين ريسمان چنگ بزنند ، آن زماني است كه مي توانند نجات پيدا كنند.

سلحشور راهكار رفع ابتذال سينماي ايران را كمرنگ كردن سينماي مخالف با ارزشهاي فرهنگي دانست و گفت: ما در صورتي مي توانيم از اين ابتذال نجات پيدا كنيم كه سينماي ارزشي و هدفمند و فرهنگي را تشويق كنيم و نقش سينمايي غير اخلاقي و متبذل را از بين ببريم. تا زماني كه ما هنوز فيلمسازاني داريم كه ذهن بيمار خود را در ساخت يك فيلم و يك سناريو بكار مي گيرند، اين وضع ادامه پيدا خواهد كرد.

وي ادامه داد: ما هنوز كشورمان از ناحيه گرايش به سرمايه داري رنج مي برد. سينماي ما هم از تاييد و گرايش به سرمايه دارها ضربه خورده است. كشور ما بعد از گذشت 20 سال رو به اصلاح شدن مي رود. پس بايد براي اصلاح سينماي كشور هم كاري كرد. نبايد گذاشت سرمايه دارها و تهيه كننده ها حرف آخر را بزنند، ما نياز به فيلمسازاني داريم كه معناگر و ارزش گرا باشند. اينها بايد در اين سينما حرف آخر را بزنند.