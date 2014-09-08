فعالیت های فرهنگی در شهر اولین ها رونق ندارد/ تبریز شهر نویسندگان بی کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری در بسیاری از سخنان خود به مسایل فرهنگی و مطلوب کردن وضعیت فعلی تاکید دارند و در حال حاضر که دشمن جنگ نرم را با ایران آغاز کرده است متولیان فرهنگی باید بیش از پیش در تولیدات محصولات فرهنگی که مطابق با نیاز جامعه توجه کافی داشته باشند.

بر اساس اظهارات هنرمندان و فعالان فرهنگی وضعیت فرهنگ شهر تبریز در شان شهر اولین ها نیست و ضرورت دارد که نگرش مثبتی در این خصوص صورت بگیرد.

با توجه به اینکه تاکنون اکثر پژوهشکده های نهادهای مختلف سند چشم انداز فرهنگی برای فرهنگ شهر تبریز تدوین کرده اند، اما مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار نگرفته است و در حال حاضر نیز هیچ سند چشم اندازی برای آینده فرهنگی تبریز وجود ندارد.

در تبریز سند جامع فرهنگی وجود ندارد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تبریز سند جامع فرهنگ وجود ندارد، اظهار داشت: در زمینه فرهنگ شهری سند فرهنگی جامعی وجود ندارد تا مشخص شود که در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و باید برای آینده چه برنامه ریزی هایی داشته باشیم.

اکرم حضرتی همچنین در ادامه با بیان اینکه تمام دستگاه های فرهنگی به صورت جزیره ای عمل می کنند، افزود: با توجه به جزیره ای عمل کردن دستگاه های فرهنگی سند واحدی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: نسخه های فرهنگی که از سوی نهادهای مختلف تدوین می شود به صورت جامع نیستند و برای تدوین سند چشم انداز فرهنگی تبریز تمام دستگاه ها مشارکت داشته باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: مطالبات فرهنگی مناطق مختلف شهر تبریز با یکدیگر تفاوت دارد و سند چشم انداز فرهنگی تبریز باید بر اساس مطالبات هر منطقه نوشته شود و در نسخه های فرهنگی ارایه شده به شورای اسلامی کلانشهر تبریز به صورت جداگانه نیازهای فرهنگی هر منطقه بررسی نشده است.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعات فرهنگی شهر تبریز وجود ندارد، ادامه داد: بانک اطلاعات فرهنگی شهر ناقص است و هر دستگاه اطلاعات محدودی دارد که باید اطلاعات آرشیو کامل اطلاعات فرهنگی را در شهر جمع آوری کنیم.

جو مسموم فعالیت های فرهنگی، شهر تبریز را آلوده کرده است

کارشناس مسئول هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شهر دارای هنرمندان زیادی در رشته های مختلف فرهنگی و هنری است، اما از تخصیص امکانات و بودجه کافی برخوردار نیست و این امر باعث ایجاد فضای دشمنی و رشد بدخواهی در میان هنرمندان تبریزی می شود و هنرمندان برای حذف یکدیگر اقدام به بدگویی می کنند، این امر در طولانی مدت، باعث نهادینه شدن خصائص زشت اخلاقی مانند غیبت، تهمت و حسادت شده است.

جلال شمع سوزان با ابراز ناراحتی از پایتخت محوری در تمامی بخش ها و از جمله فرهنگ و هنر اظهار داشت: تبریز نیز مانند دیگر شهرهای مرکز استان و چه بسا بیشتر از آنها، مورد بی توجهی واقع شده و به جرم شهرستانی بودن، از بسیاری از امکانات محروم شده است، در حالی که تبریز، روزگاری نه چندان دور در دوره مشروطیت مرکز فکری و فرهنگی کشور محسوب می شد.

وی نبود تخصص کافی مدیران فرهنگی را یکی از مهم ترین مشکلات فرهنگی شهر تبریز دانست و افزود: تعداد معدودی از مدیران فرهنگی شهر تبریز افراد متخصص این عرصه هستند و بسیاری از آنها حتی از درک بدیهی ترین مشکلات و مسایل این عرصه ناتوانند.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به کمبود جلسات نقد و بررسی آثار هنری هنرمندان در تبریز گفت: هنر بدون برگزاری جلسات نقد و بدون پاتوق رشد نمی کند، در شهر تبریز به غیر از جلسات معدود شعر و داستان، جلسات نقد و بررسی در سایر رشته های هنری وجود ندارد و بدین ترتیب اکثر هنرمندان رشته های هنری بدون نقد و در خلوت خویش کار می کنند و پس از مدتی آن را رها می کنند.

تبریز شهر نویسندگان بی کتاب

شمع سوزان با بیان اینکه نشریه تخصصی فرهنگی در شهر تبریز وجود ندارد، افزود: در این شهر نشریه تخصصی فرهنگ و هنر وجود ندارد تا آثار تخصصی هنرمندان در این نوع نشریات به چاپ برسد، نشریه ای که به عنوان کارنامه ادبی و هنری شهر هر ماه چاپ شده و به دید هنرمندان تمامی کشور برسد و برای آینده نیز به یادگار بماند.

این نویسنده که تاکنون شش اثر از او به چاپ رسیده است با اعلام اینکه شهر تبریز، شهر نویسندگان بی کتاب است، گفت: بسیاری از دوستان را می شناسم که بیش از ده سال است که شاعر یا داستان نویس هستند و تاکنون اثری از آنها چاپ نشده و علت این امر این است که ناشران برای چاپ کتاب اول، مطالبه تمام هزینه کتاب را می کنند که این در توان بسیاری از این دوستان نیست .

شمع سوزان با بیان اینکه نهادهای فرهنگی باید حمایت از کتاب اول نویسندگان را جزو برنامه های خود قرار دهند افزود: طرح "نشر شهر" را از طریق معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، حجت الاسلام حمیدی به شهردار تبریز داده ایم تا در قالب این انتشارات، از کتاب اول نویسندگان و نیز کتاب های مهم دیگر حمایت کنیم. در صورت ایجاد "نشر شهر"، فضای فرهنگی تبریز حال و روز بهتری خواهد یافت.

وی ادامه داد: موازی کاری نهادهای فرهنگی در شهر تبریز زیاد است و همه دارند کارهای شبیه به هم را مدام تکرار می کنند.

این کارشناس فرهنگی خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از نیاز فرهنگ جامعه مربوط به کودکان است و خانواده ها به دنبال فعالیت های فرهنگی و هنری هستند که به مطالبات فرهنگی کودکان پاسخگو باشند، در حالی که بخش ناچیزی از فعالیت های نهادهای فرهنگی به کودکان و نوجوانان اختصاص می یابد و نهادهای فرهنگی برای کپی برداری از روی هم مسابقه می دهند.

شمع سوزان با اشاره به مهم ترین نیاز فرهنگی مردم تبریز اظهار داشت: آموزش و فعالیت در عرصه زبان مادری یکی از مهم ترین نیازهای فرهنگی مردم شهر تبریز است.

وی با اشاره به مهم ترین وعده های دولت یازدهم به مردم آذربایجان گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم به مردم آذربایجان ایجاد بنیاد فرهنگستان زبان و ادبیات آذری و دانشگاه به زبان مادری را وعده داده بودند، مردم نیز انتظار تحقق وعده های دولت را دارند.

شمع سوزان ایجاد بخش آموزش زبان محلی را در کنار دیگر زبان های خارجی در آموزشگاه زبان را یکی از اقدامات مثبت برای پاسخگویی مطالبات فرهنگی مردم دانست و گفت: یکی از مهم ترین راه کارها این است که در آموزشگاه های زبان شهر تبریز که انواع زبان های خارجی تدریس می شود، زبان ترکی هم آموزش داده شود. متولیان امر می توانند با ایجاد بخش آموزش زبان مادری در این آموزشگاه ها به یکی از مهم ترین مطالبات مردم پاسخ دهند.

مدیران ارشد استانی،فرهنگ و هنر را تخصص نمی دانند

عبدالحسین لاله یکی از کارگردان های تئاتر تبریز اظهار داشت: مدیران کلان استانی متاسفانه فرهنگ و هنر را تخصص نمی دانند.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگ تبریز گفت: در حال حاضر وضعیت شهر تبریز در شان اصلی و جایگاه خود قرار ندارد و نسبت به زمان های گذشته فرهنگ و هنر تبریزپیشرفت چندانی نداشته است .

لاله اظهار داشت: در حوزه های سد سازی، ساختمان سازی و مراکز صنعتی تخصص افراد را در نظر می گیرند، اما متاسفانه در مدیریت حوزه های فرهنگ و هنر به تخصص افراد توجه خاصی ندارند.

وی بی توجهی مسوولان و متولیان فرهنگی به تخصص هنرمندان را عامل اصلی افزایش مهاجرت به پایتخت دانست و افزود: هنرمندان تبریزی در سطح ملی صاحب نام هستند اما بی توجهی به آنها باعث افزایش مهاجرت بسوی پایتخت می شود.

این کارگردان تبریزی با بیان اینکه زیبایی فرهنگ ایرانی بستگی به تنوع آن دارد، اظهار داشت: مدیران استانی می توانند از مراکز فرهنگی و سیاست گذاری کشور بخواهند تا فیلمنامه هایی در شان مردم تبریز با زبان مادری بنویسند تا جلوی برخی از تمسخرها در رادیو و تلویزیون گرفته شود.

لاله همچنین در ادامه با بیان اینکه با تعطیلی و بی توجهی زبان هرگز نابود نمی شود، افزود: اگر ما نتوانیم در تولیدات فرهنگی از زبان مادری بهره مند شویم، برخی از گروه ها برای ایجاد تفرقه وارد عمل می شوند و از راه های دیگری برای پر کردن این خلاء ها اقداماتی را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به خلاء های فرهنگی شهر تبریز گفت: نمایش"حیدربابا"، "کوراوغلو" و "آلین یازی" در ایران و تبریز همچنان رکورددار نمایش های تولید شده هستند و بنده از سال 68 برای پر کردن خلاءهای موجود اقدام به تهیه و تولید نمایش هایی با زبان مادری کرده ام..

لاله نبود فیلمنامه های تئاتر در زبان مادری را یکی از بزرگترین خلاء های فرهنگی تبریز دانست و ادامه داد: زبان مادری در عرصه فرهنگ و هنر اصل ارتباط با مخاطب است که متاسفانه در فیلمنامه های تئاتر هیچ توجهی بر زبان بومی مردم تبریز نمی شود و با فراموشی این اصل در تولیدات خود شاهد کاهش استقبال مخاطبان از تولیدات فرهنگی خواهیم بود

لاله خاطرنشان کرد: نقش تبریز در زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی غیر قابل انکار است، انتظار داریم فرهنگ و هنر تبریز همانند شهر زیبا باشد.

هنرمند منتظر چراغ سبز هیچ مدیری نمی ماند

نادر ساعی ور یکی از کارگردان های سینما و فیلم تبریزی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر با یک توده ی هزار تکه طرف هستیم که مطالبات فرهنگی و هنریشان با یکدیگر تفاوت دارد و نمونه اش مناقشات در مورد کارهای گروه نمایش بابک است که عده ای آن را ضد فرهنگ تعبیر می کنند و عده ای پول خوبی برای تهیه بلیط هزینه می کنند و به تماشایش می نشینند.

وی ادامه داد: هر جا صحبت از مردم می شود باید خط و مرزها مشخص شود، بالاخره هرکس نیاز متفاوتی دارد و راهش را برای تامین نیازش پیدا می کند.

ساعی ور خاطرنشان کرد: زمانی فکر می کردیم مدیر فرهنگی تنها باید مدیر باشد، اما زمان ثابت کرد که باید در زمینه ی فرهنگ و هنر هم دارای تخصص باشد.

یکی از کارگردان های سینما و فیلم تبریزی با بیان اینکه مدیران فرهنگی شهر تبریز باید بومی باشد، اظهار داشت: اهالی فرهنگ شهر را بشناسد تا هر کس که زودتر پشت در اتاقش ایستاد، هنرمند نشود.

ساعی ور با اشاره به تنظیم سند چشم انداز فرهنگی شهر تبریز افزود: از سوی تشکل مستقل هنرمندان تبریز، سند فرهنگی برای سال 93 در اردیبهشت ماه تنظیم و تقدیم معاونت فرهنگی شهرداری شد که متاسفانه ترتیب اثر داده نشد و در حال حاضر به هر حال وضعیتی به وجود آمده که هرکس فکر می کند بیشتر از دیگران در مورد فرهنگ و هنر می داند.

ساعی ور با بیان اینکه در هر زمان باید منتقد باقی بمانیم، افزود: متاسفانه ما در هر زمان که وضعیتمان قابل قبول باشد درجا می زنیم.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه هنرمند منتظر چراغ سبز هیچ مدیری نمی ماند، اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که هنرمندان در هر زمان باید منتقد باشد، چرا که اگر این وضعیت نباشد، نوک پیکان اتهام اول از همه به سوی خود هنرمندان بر می گردد.

امید است با توجه جدی مسوولان و متولیان امر شاهد افزایش فعالیت های فرهنگی و همچنین محصولات ارایه شده با مطالبات اصلی مردم باشیم، تا برخی از افراد غیر متخصص برای پر کردن خلاء های موجود فرهنگی وارد عمل نشوند و مسوولان و متولیان امر با تغییر نگرش های خود در راستای پاسخگویی به تاکیدات مقام معظم رهبری اقدامات جدی انجام دهند.

.............................

گزارش از زهرا ناصران