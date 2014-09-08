معرفی نامزدهای جایزه مطبوعاتی انجمن منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران سیزدهمین مسابقه سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر متشکل از رامتین شهبازی، فریدون عموزاده خلیلی و خسرو رستمی با همراهی رضا معطریان و سیامک زمردی مطلق به عنوان مشاوران این هیات در بخش عکس اسامی نامزدهای بخش های مختلف این مسابقه را به شرح زیر معرفی کردند:

بخش عکس: صنم تفکری، مهسا صفاری پور و نادر بهرامی

بخش یادداشت: محدثه واعظی پور از روزنامه بهار، امین عظیمی از سایت شخصی و کاظم هژیر آزاد از کتاب هفته

بخش نقد: هومن نجفیان از ماهنامه سینماتئاتر ، فروغ سجادی از سایت ایران تئاتر و سولماز غلامی از ماهنامه نمایش

بخش مقاله پژوهشی: رضا کوچک زاده از فصلنامه هنرهای نمایشی، مجید کیانیان و محمد جعفر یوسفیان کناری از دو ماهنامه جستارهای زبانی و منوچهر اکبرلو از فصلنامه هنرهای نمایشی

بخش مقاله ژورنالیستی: نگار نادری از هفته نامه امید جوان، سید جواد اشکذری از سایت مشهد تئاتر و منوچهر اکبرلو از ماهنامه نمایش

بخش گفتگو: امین عظیمی از روزنامه شرق، فرزانه ابراهیم زاده از روزنامه شرق و رضا آشفته از کتاب کانون کارگردانان

بخش گزارش: فرزانه ابراهیم زاده از روزنامه شرق، جواد عاطفه از کتاب کانون کارگردانان و سعید محبی از ماهنامه نمایش

نفرات برگزیده این مسابقه در سیزدهمین مراسم سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر که سوم مهر سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، معرفی و تجلیل می شوند.