مدارس آبادان نباید هیئت امنایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آبادان که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه از زمانی که مدارس به صورت هیئت امنایی شدند یک سری محدودیتهای تحصیلی در آنها ایجاد شده است.
وی افزود: هدف از هیئت امنایی شدن مدارس، ارتقای سطح علمی و بهتر مدیریت کردن آن مدرسه است نه اینکه یکسری برنامه ها ایجاد شود که هدف اصلی از تاسیس این مدارس محقق نشود.
امام جمعه آبادان افزود: باید بررسی کنیم عملکرد مدارس هیئت امنایی در آبادان چه مزایای علمی را داشته است و آیا میتوان به همان صورت هیئت امنایی ادامه داده شود.
حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: هیئت امنایی شدن مدارس را به عنوان یک فرهنگ قبول ندارم زیرا مدارس برخی مناطق مانند سلیچ نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.
وی اضافه کرد: در آبادان دانش آموزان مستعد فراوانی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود ممکن است تعداد آنها در سالهای آینده کاهش یابد.
آبادان- خبرگزاری مهر- امام جمعه آبادان گفت: مدارس آبادان نباید به صورت هیئت امنایی اداره شود زیرا هدف اصلی این مدارس به علت وجود برخی موانع محقق نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آبادان که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه از زمانی که مدارس به صورت هیئت امنایی شدند یک سری محدودیتهای تحصیلی در آنها ایجاد شده است.
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