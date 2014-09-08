مدارس آبادان نباید هیئت امنایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آبادان که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه از زمانی که مدارس به صورت هیئت امنایی شدند یک سری محدودیتهای تحصیلی در آنها ایجاد شده است.



وی افزود: هدف از هیئت امنایی شدن مدارس، ارتقای سطح علمی و بهتر مدیریت کردن آن مدرسه است نه اینکه یکسری برنامه ها ایجاد شود که هدف اصلی از تاسیس این مدارس محقق نشود.



امام جمعه آبادان افزود: باید بررسی کنیم عملکرد مدارس هیئت امنایی در آبادان چه مزایای علمی را داشته است و آیا می‌توان به همان صورت هیئت امنایی ادامه داده شود.



حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: هیئت امنایی شدن مدارس را به عنوان یک فرهنگ قبول ندارم زیرا مدارس برخی مناطق مانند سلیچ نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.



وی اضافه کرد: در آبادان دانش آموزان مستعد فراوانی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود ممکن است تعداد آنها در سالهای آینده کاهش یابد.