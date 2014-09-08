بیمارستان مهر مرکز جامع کلیه در مازندران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی صبح دوشنبه در بازدید از مراکز درمانی ساری ، در خصوص آخرین تصمیمات اخذ شده مربوط به بیمارستان مهر ساری اظهار داشت: در صورت فراهم آمدن شرایط لازم، این بیمارستان تبدیل به مرکز جامع کلیه در استان می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه تومور پستان شایع ترین تومور در بین زنان است، گفت: به منظور غربالگری این بیماری، 5 دستگاه ماموگرافی در شهرهای بهشهر، ساری، بابلسر، چالوس و آمل نصب خریداری و نصب شد.

جان بابایی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت ماه امسال در سراسر کشور گفت: کاهش پرداخت هزینه های درمان از سوی مردم از مهمترین اهداف اجرای این طرح است به طوری که در این طرح میزان پرداختی از جیب مردم 10 درصد مجموع هزینه های درمانی محاسبه می شود.

وی، با بیان اینکه میانگین پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی به دلیل اجرای پزشک خانواده در مازندران به هفت و نیم درصد رسید، افزود: با اجرای این طرح تعداد مراجعان برای دریافت تخفیف به دانشگاه کاهش یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به نصب و راه اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن نکا اشاره و تصریح کرد: سی‌تی‌اسکن بیمارستان چالوس راه‌اندازی شد و دستگاه سی‌تی‌اسکن 16 اسلایس قائمشهر به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

جان بابایی، از راه‌اندازی دستگاه آنژیوگرافی جدید در بیمارستان قلب مازندران خبر داد و گفت: دستگاه سی‌تی‌اسکن بوعلی‌سینای ساری راه‌اندازی شد و دستگاه سی‌تی‌اسکن زیراب نیز در دست اقدام است و طی ماه های آینده راه‌اندازی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به وجود یکهزار و 110 خانه بهداشت در این استان اشاره و تصریح کرد: قبل از دهه فجر، 150 خانه بهداشت که دارای قدمتی بیش از 20 ساله و یا فرسوده هستند، احداث می شود و هزینه احداث این تعداد خانه بهداشت 12 میلیارد تومان است.

وی، با اشاره به فعالیت سامانه اطلاعات دارویی1490، در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، افزود: در این سامانه اطلاعات دارویی شماره عوارض دارویی، نحوه مصرف و تداخل دارویی و سایر موارد پاسخ داده می شود.