واگذاری حق انتشار کتاب زندگینامه «پوتین» به انتشارات الهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر میخاییلویچ، نویسنده کتاب زندگینامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه با حضور در غرفه این موسسه در نمایشگاه کتاب مسکو 2014 اعلام آمادگی کرد تا رایت این کتاب را برای انتشار به زبان فارسی در اختیار گروه انتشاراتی الهدی قرار دهد.
این کتاب، سال گذشته در تیراژ میلیونی در روسیه منتشر شده و به زودی به چاپ دوم خواهد رسید.
همچنین کتاب دیگری در خصوص زندگی یکی از مقامات مذاکره کننده فدراسیون روسیه به نام «وارطانیان» در این کشور منتشر شده که نیکلای دولگاپولوف، نویسنده آن برای انتشار به زبان فارسی و واگذاری حق نشر آن در ایران با معاون بازرگانی موسسه الهدی به توافق رسیده است.
مذاکره با ناتالیا کاسپاروا از مدیران کتابخانه دولتی روسیه و اهدای 300 جلد کتاب به منظور تقویت بخش ایران و فارسی این کتابخانه، یکی دیگر از فعالیتهای الهدی در حاشیه نمایشگاه کتاب مسکو بود. این کتابها با موضوعات ادبیات کلاسیک، ادبیات کودک و نوجوان، ایرانشناسی، آثار و اندیشههای امام (ره) و مقام معظم رهبری به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی بود.
در بخش دیگری از فعالیتهای الهدی در نمایشگاه کتاب مسکو 2014 دیداری بین داوود محمدی، معاون بازرگانی موسسه فرهنگی ـ هنری الهدی با لودمیلا فنچکو، مدیر بخش بینالملل گروه انتشاراتی azbook – atticus صورت گرفت. قرار شد این دیدار و گفتگو بین دو موسسه بینالمللی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ادامه یابد. این ناشر از بزرگترین گروههای انتشاراتی روسیه است و فعالیتهای بینالمللی فراوانی دارد. این موسسه در نمایشگاه کتاب مسکو، صاحب یکی از بهترین و پرمخاطبترین غرفههای انتشاراتی است.
در ادامه دیدارها و مذاکرات نمایندگان گروه انتشاراتی الهدی در نمایشگاه کتاب مسکو، مذاکرهای نیز با رحماناف مدیرعامل انتشارات «دلیا»، ناشر فعال در حوزه ادبیات و اسلام، انجام شد. وی پس از ملاحظه کاتالوگ کتابهای 19 ناشر ایرانی، مذاکرات خود را با الهدی درباره 99 کتاب ارائه شده در نمایشگاه کتاب مسکو ادامه خواهد داد.
مذاکره با وینستون پارک، نماینده کره جنوبی در نمایشگاه کتاب مسکو در خصوص چاپ کتابهای نفیس در تیراژ بالا با قیمتی ارزان و تحویل در ایران و تبادل فرهنگی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی از دیگر فعالیتهای الهدی در نمایشگاه کتاب مسکو به شمار میرود.
همچنین مذاکراتی با داریا دروفیوا مدیر انتشارات موزاییکا سنتز، پاولوا مارینا مدیر نشر ویمپل اسبون و الکساندر کوپیلف، نویسنده روسی درباره مبادله رایت کتاب صورت گرفت که در میان پیشنهادهای آنان، درخواست رایت کتاب زندگینامه استاد فرشچیان، هنرمند نامدار ایرانی به زبان روسی و همکاری در زمینه تصویرگری کتابهای کودک و نوجوان وجود دارد.
نمایشگاه کتاب مسکو، یکشنبه 16 شهریور پس از 5 روز فعالیت به کار خود پایان داد. موسسه فرهنگی ـ هنری و انتشارات بینالمللی الهدی به نمایندگی از 19 ناشر ایرانی، به عرضه 99 کتاب از کشورمان پرداخت که نتیجه مذاکرات نمایندگان این موسسه پس از بررسی ناشران خارجی اعلام خواهد شد.
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