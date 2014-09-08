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۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

سبک های رزمی مجوز فعالیت گرفتند

سبک های رزمی مجوز فعالیت گرفتند

شورای ساماندهی سبک های رزمی با فعالیت 81 سبک زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای رزمی موافقت و برای آنها پروانه فعالیت صادر کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین نشست این شورا با حضور سجادی معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی، رغبتی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت، محرابی مدیرکل حقوقی، احمدی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و رؤسای فدراسیون های سبک های رزمی برگزار شد که فعالیت فدراسیون ورزشهای رزمی در مدت زمان سرپرستی رشیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
همچنین به دلیل اهمیت جایگاه ورزش های رزمی در کشور و درگیر بودن 8 فدراسیون مقرر شد جلسات شورای ساماندهی سبک های رزمی به صورت ماهانه برگزار شود. ضمن اینکه پس از بررسی وضعیت سبک های رزمی ، با ادامه کار 81 سبک موافقت و مجوز فعالیت آنها صادر و به مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی تحویل داده شد. 
کد مطلب 2366222

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