سبک های رزمی مجوز فعالیت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین نشست این شورا با حضور سجادی معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی، رغبتی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت، محرابی مدیرکل حقوقی، احمدی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و رؤسای فدراسیون های سبک های رزمی برگزار شد که فعالیت فدراسیون ورزشهای رزمی در مدت زمان سرپرستی رشیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین به دلیل اهمیت جایگاه ورزش های رزمی در کشور و درگیر بودن 8 فدراسیون مقرر شد جلسات شورای ساماندهی سبک های رزمی به صورت ماهانه برگزار شود. ضمن اینکه پس از بررسی وضعیت سبک های رزمی ، با ادامه کار 81 سبک موافقت و مجوز فعالیت آنها صادر و به مسئولین فدراسیون ورزشهای رزمی تحویل داده شد.