به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «شاهد اعدام» مجموعهای داستانی از 10 نویسنده آمریکایی با ترجمه «دیبا داودی» از سوی نشر روزنه منتشر شد.
این 10 داستان از 10 نویسنده مطرح آمریکایی است که در 10 گرایش، سبک و سویه متفاوت نوشته شده است.
«داوودی» مترجم این کتاب در مقدمهی این کتاب مینویسد:
شکل قالب امروز ادبيات جهان را بسياري «داستان کوتاه» ميدانند؛ شايد سرعت و سرسام روزگار پرشتابمان در اين امر دخيل بوده باشد، شايد کمحوصلگي انسان امروز و شايدهاي فراوان ديگر اين ماجرا را موکد کرده است. اما هيچکدام از اين شايدهاي مدام از ارزشهاي بيبديل نهفته در داستان کوتاه نميکاهد. موجزگويي و تاموتمام گفتن در داستان کوتاه مستتر است، دريچهاي است به پهنه بيپايان اين قالب فراگير ادبيات داستاني. در کشور ما نيز اقبال خصوصاً در دو دههي اخير با داستان کوتاه يار بوده و ترجمههايي عديده از نويسندگان اقصينقاط جهان به بازار کتاب عرضه شده است؛ از آمريکاي لاتين تا اروپاي شرقي. در اين ميان داستانهاي کوتاه ادبيات آمريکا از تلون و تنوع قابلتأملي برخوردارند. بهرغم آنکه آثار چند نويسندهي شهير آمريکايي فراوان ترجمه و به زيور طبع آراسته شدهاند، کماکان نويسندگاني توانمند هستند که آنقدرها که بايد شناختهشده نمينمايند. نويسندگاني صاحب انديشه که از تفکري مستقل، غيردولتي و قلمي سحرانگيز برخوردارند.
وی همچنین مینویسد: مجموعه «شاهد اعدام و نه داستان آمريکايي ديگر آخر هزاره» با نيت شناخت افزون اين صاحبان مستقل قلم و تفکر گردآوري و ترجمه شد. از همين روي، پيش از هر داستان، بيوگرافي مجملي از زندگي خود نويسنده نيز آمده تا کار شموليت بيشتري بيابد. در اين ميان، برخي مانند آمبروز بيرس کاملاً شناختهشده هستند و برخي مانند ادوارد هوک کمتر ديده شده. اما مجموع آنها - که جملگي در ادبيات جهان صاحب نام و نشاناند- طيفي از رنگهاي گونهگون ادبي در قلمرو داستان کوتاه را پيش چشم ميگسترد که ديدن و خواندنشان خالي از لطف نيست. سعي بر اين بوده که در انتخاب، ترجمه و زبان داستانها دقت لازم در حد توان صورت گيرد تا حاصل مطبوع باشد. اميد آنکه مقبول طبع بلندنظر مخاطبان نيز واقع شود.
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