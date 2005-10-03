سمفوني خليج فارس منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، شاهين فرهت، بعد از نوشتن "سمفوني دماوند"، سمفوني "خليج فارس "را در سه موومان نوشته است كه اين اثر موسيقايي به رهبري " لوريس چكناواريان" توسط اركستر فيلارمونيك ارمنستان و در همين كشور ضبط شد و تا اواخر مهر ماه توسط شركت سروش منتشر مي شود.

اين سمفوني كه با" آواز تنور "(آواز مردان) همراه است، در موومان(بخش) نخست با توصيف مواج بودن، خروشان و گاهي آرام بودن دريا همراه است و در فضايي اركستري نوشته شده است. در بخش دوم كه غزلي از " عبدالجبار كاكايي " به صورت " تنور" توسط " ناربه چولاكيان " خوانده مي شود، در فضاي سونات نوشته شده است. همچنين دراين قسمت كه حالتي " درام " دارد، تاريخ پرحماسه خليج هميشه فارس در سه تم اصلي روايت مي شود.

شايان ذكراست ،در موومان پاياني، تم هاي اصلي با آواز بر روي يك قصيده از كاكايي كه حكايت ازعظمت خليج فارس مي كند، اجرا شده است.