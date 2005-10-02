عضو فراكسيون نمايندگان كرد مجلس در گفت و گو با "مهر": استاندار بومي و كارآزموده دواي آلام كردستان است

محمد محمد رضايي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به مسئوليت سنگين وزارت كشور در انتخاب استانداران گفت : اين بار سنگين در انتخاب مديران براي استانهايي چون كردستان كه مردم آن مشتاقانه منتظر كمك دولت به رفع مشكلات استان هستند ، دوچندان خواهد شد .

نماينده سابق بيجار در مجلس اضافه كرد : اوضاع كردستان بطور مداوم توسط مخالفين نظام رصد مي شود و و هرگونه قصور در انتخاب مهمترين مدير دولتي كردستان موجب بهره برداري اين مغرضين مي گردد .

رضايي در ادامه از وزارت كشور خواست به نظرات فعالين سياسي و دلسوزان كرد در انتخاب استاندار توجه كند .

عضو فراكسيون نمايندگان كرد مجلس فضاي خاص حاكم بر كردستان را يادآور شد و افزود : بهره برداري بيگانگان از كاستي هاي موجود در كردستان كه موجب افزايش نارضايتي ها در اين استان شده است ، اين نكته را مسجل مي سازد كه انتخاب هوشمندانه و فارغ از گرايشات سياسي بايد مهمترين محور مد نظر وزارت كشور باشد .

وي اطلاع كافي از اوضاع اجتماعي، سياسي و امنيتي كردستان را ضرورت ديگر انتخاب يك استاندار بومي عنوان كرد و گفت : استاندار مهمترين نماينده حكومت در استان است و بايد علاوه بر حفظ شئون حاكميت، مورد قبول مردم و نخبگان باشد .

محمد رضايي اظهار داشت : كردستان نياز به مديراني دارد كه در عالي ترين سطوح نظام حضور داشته اند نه كساني كه استانداري براي آنها محل آزمون و خطا و تجربه اندوزي باشد .

نماينده سابق بيجار در پايان به تلاش برخي كشورهاي همسايه در به چالش كشيدن اوضاع كردستان اشاره كرد و افزود : با توجه به موارد ذكر شده بايد فردي براي استانداري كردستان انتخاب شود كه توانائيهايي هم سطح يك وزير را داشته باشد.