تیم کریکت بانوان سیستان و بلوچستان بر سکوی چهارم کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای ليگ دسته يک کريکت کشور که روز گذشته در زمین شماره یک دهکده المپیک زاهدان به کار خود پایان داد تیم بانوان سیستان و بلوچستان از میان چهار تیم شرکت کننده مقام چهارم این رقابتها را کسب کرد.
در دور برگشت مسابقات کريکت ليگ دسته يک کشور که با حضور 4 تيم از استانهاي خراسان رضوي، تهران، کرمان و سيستان و بلوچستان در دهکده المپیک زاهدان برگزار شد نمايندگان تهران و خراسان رضوي با کسب 8 امتياز در فینال این رقابتها به مصاف یکدیگر رفتند که در این رقابت تيم بانوان کريکت خراسان رضوي با 12 امتياز موفق به کسب مدال طلاي اين دوره از مسابقلات شد.
در این دوره از رقابت ها همچنین تيم کریکت بانوان تهران به مقام دوم دست یافت و تیمهای کرمان و سيستان و بلوچستان به ترتيب عنوانهاي سوم تا چهارم اين رقابتها را به خود اختصاص دادند.
در دور رفت ليگ دسته يک کريکت بانوان کشور که در شهريور ماه سال گذشته برگزار شد تيم دنا اسپرت تهران(الف) به مقام قهرماني و تيمهاي بهداشت کار خراسان رضوي و ورزش و جوانان سيستان و بلوچستان به ترتيب عنوان هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
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