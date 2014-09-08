به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به ضرورت ایجاد نگاه جدید در صنعت چاپ عنوان کرد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و آمدن چاپ دیجیتال، صنعت چاپ نیازمند نگاهی نو است زیرا اگر بخواهیم با تکنولوژی قدیمی ادامه دهیم، نمی‌توانیم پاسخگوی نیازها باشیم، توجه به صنعت چاپ می‌تواند باعث بهبود زیرساخت‌های فرهنگی کشور شود.

وی ادامه داد: اگر چه صنعت چاپ به عنوان صنعتی مادر شناخته می‌شود اما حیات و رشد آن با صنایع دیگر گره خورده است، اگر چرخه فعالیت صنایعی مانند بسته‌بندی، نشر و تبلیغات فعال باشد بدون شک صنعت چاپ نیز به جایگاه واقعی خود نزدیک خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را یکی از راه‌های موثر در تقویت صنعت چاپ کشور دانست و گفت: ایجاد بنگاه‌های اقتصادی برای صنعت چاپ می‌تواند یکی از راهکارهای حل مشکلات این صنعت باشد.

سوقندی ادامه داد: ایجاد شهرک‌های چاپ در دولت‌های گذشته طرح درستی بود اما در اقتصاد مقاومتی که نیازمند دستیابی به بازار منطقه است، باید بنگاه‌های اقتصادی را تاسیس کنیم تا بتوانیم ارز آوری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر به صنعت چاپ نگاه داخلی داشته باشیم نمی‌توانیم پیشرفت کنیم زیرا اگر خواهان پیشرفت هستیم، بازار هدف باید کشورهای منطقه باشد و برای این کار نیاز به ورود تکنولوژی و ایجاد ساختار جدید است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با ابراز تاسف از اینکه صنعت چاپ امروز از تسهیلاتی که سایر صنایع مانند خودروسازی و فولاد استفاده می کند بی بهره است خاطرنشان کرد: باید در برخی دستورالعمل ها تجدید نظر شود.

سوقندی با اشاره به برگزاری چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ اظهار کرد: امیدوارم جشنواره صنعت چاپ باتوجه به نقش مهم و تاثیرگذارش شرایطی را فراهم کند که این صنعت نه در گفتار بلکه در عمل بتواند با کشورهای پیشرفته رقابت کند.

وی ادامه داد: مسابقات صنعت چاپ امروز به جایگاه واقعی خود نزدیک شده است چراکه شرکت کنندگان به این نتیجه رسیده اند که در صورت برگزیده شدن، نامشان در بین اهال صنعت چاپ شناخته می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در بخش پایانی گفت: خوشبختانه شرایط جغرافیایی کشور برای صادرات محصولات چاپی بسیار مناسب است و با یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توان بازار منطقه را در دست گرفت.