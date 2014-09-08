اجرای طرح ضدعفونی کاروانسراهای گوسفندی در قم

دکتر محمدمهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به اهمیت مبارزه با بیماری‌های گوسفندی به خصوص بیماری تب برفکی و طاعون نشخوار کنندگان کوچک، اداره کل دامپزشکی استان اقدام به ضدعفونی کاروانسراهای گوسفندی واقع در دامشهر قم کرده است.

وی تصریح کرد: این طرح به مدت چهار روز در قم آغاز شده که 100 درصد رایگان بوده و با استفاده از توان بخش خصوصی درحال اجراست.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان قم اظهار داشت: پیش بینی می‌شود 90 هزار متر مربع از کاروان سرا‌ها ضدعفونی شود که در کاهش بیماری‌های دامی استان مثمر ثمر خواهد بود.

رفیعی تاکید کرد: 35 مجتمع در دامشهر استان قم وجود دارد که 19 کاروانسرای آن گوسفندی بوده که ضدعفونی شده است.

لازم به ذکر است هزینه طرح از محل اعتبارات استانی اداره کل دامپزشکی قم تامین می‌شود.

