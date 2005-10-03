دولت تكليف افزايش حقوق بازنشستگان را مشخص كند

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: هنوز لايحه دولت در ارتباط با افزايش حقوق بازنشستگان به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده و اين امر موجبات نارضايتي قشربازنشسته را فراهم كرده است .

وي افزود : با توجه به اينكه در لايحه هماهنگ سازي حقوق ، بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفته اند دولت جديد بايد اين بي توجهي را با ارائه لايحه اي به مجلس جبران كند.

مصري تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي اين آمادگي را دارد تا با ارائه يك لايحه دو خطي از سوي دولت اين لايحه را به تصويب رسانده و اقدامي قابل توجه در راستاي حل مشكلات بيشمار بازنشستگان انجام دهد.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ميزان بار مالي طرح لايحه نظام هماهنگ حقوق شاغلين با بازنشستگان گفت: لايحه نظام هماهنگ حقوق شاغلين با بازنشستگان بر اساس برآورد صورت گرفته در حدود 5 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه بايد از سوي دولت تامين شود.