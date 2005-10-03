  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۷:۳۵

رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با "مهر" :

دولت تكليف افزايش حقوق بازنشستگان را مشخص كند

دولت تكليف افزايش حقوق بازنشستگان را مشخص كند

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت بايد تكليف افزايش حقوق بازنشستگان را مشخص كند ، گفت : دولت بايد 5 هزار ميليارد تومان اعتبار براي لايحه هماهنگ سازي حقوق شاغلين با بازنشستگان تامين كند .

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: هنوز لايحه دولت در ارتباط با افزايش حقوق بازنشستگان به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده  و اين امر موجبات نارضايتي قشربازنشسته را فراهم كرده است .

وي افزود : با توجه به اينكه در لايحه هماهنگ سازي حقوق ، بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفته اند دولت جديد بايد اين بي توجهي را با ارائه لايحه اي به مجلس جبران كند.

مصري تصريح كرد  : مجلس شوراي اسلامي اين آمادگي را دارد تا با ارائه يك لايحه دو خطي از سوي دولت اين لايحه را به تصويب رسانده و اقدامي قابل توجه در راستاي حل مشكلات بيشمار بازنشستگان انجام دهد.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ميزان بار مالي طرح لايحه نظام هماهنگ حقوق شاغلين با بازنشستگان گفت: لايحه نظام هماهنگ حقوق شاغلين با بازنشستگان بر اساس برآورد صورت گرفته در حدود 5 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه بايد از سوي دولت تامين شود.

 

کد مطلب 236638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها