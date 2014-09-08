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۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۱۵

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز یکشنبه در بازار 943 هزار و 500 تومان، نیم سکه 473 هزارتومان، ربع سکه 264 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 726 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1268 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3170 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 5150 تومان و هر درهم امارات را 866 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 943500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 943500
نیم سکه 473000
ربع سکه 264000
گرمی 170000
هر گرم طلای 18 عیار 96726
نوع ارز  
دلار 3170
یورو 4140
پوند 5150
درهم 866

 

 

 

کد مطلب 2366391

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