جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز یکشنبه در بازار 943 هزار و 500 تومان، نیم سکه 473 هزارتومان، ربع سکه 264 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 726 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1268 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3170 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 5150 تومان و هر درهم امارات را 866 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
(قیمت ها به تومان)
|نوع سکه
|قیمت بازار
|سکهتمامطرحجدید
|943500
|سکهتمامطرحقدیم
|943500
|نیم سکه
|473000
|ربع سکه
|264000
|گرمی
|170000
|هر گرم طلای 18 عیار
|96726
|نوع ارز
|دلار
|3170
|یورو
|4140
|پوند
|5150
|درهم
|866
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