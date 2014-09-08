برنامه ریزی وزارت صنعت برای پشتیبانی محصولات الکترونیکی وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه افتتاح ششمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: برنامه دولت این است که تولید داخلی تلفن همراه، سهم بازار را پر کند و اگر قرار است کالایی وارد شود، حداقل با مشارکت بخش داخل کار مشترکی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص کاهش قاچاق تلفن همراه افزود: برنامه‌ریزی ‌هایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا به نوعی کالاهایی که وارد می‌شود خدمات پشتیبان، برنامه‌ها و گارانتی‌ها را به همراه داشته باشد؛ چراکه کالای قاچاق در عمل این خدمات را ندارد.

به گفته وی، هدف جدی دولت در وزارت ارتباطات بومی‌سازی محصولاتی مانند تلفن همراه با استفاده از تحقیق و توسعه داخلی است.

واعظی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: مهمترین پیام این سیاست ابلاغی استفاده از مشارکت بخش خصوصی است در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با اپراتورهای تلفن همراه برگزار شده و تصمیم گیری بر این شد که برای حمایت تولید و پژوهش داخل، نوشتن برنامه‌های کاربردی را به متخصصان داخلی بسپارند و تا مادامی که از این برنامه ها در اپراتورهای تلفن همراه استفاده می‌شود، حقوق نویسنده آن پرداخت می‌شود.

وی راهکار دیگر مبارزه با قاچاق کالا را ارائه گوشی تلفن همراه در کنار سیم کارت هنگام فروش عنوان کرد و گفت: این اقدام به صورت هماهنگ می‌تواند توسط اپراتورهای تلفن همراه انجام شود، چرا که در کشورهای دیگر هم روال به این گونه است.

همچنین رامین سمیع‌زاده، مدیر نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه امسال با شعار فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت اقتصاد و فرهنگ کشور در حالی کار خود را آغاز کرده که اصلی ترین برندهای مطرح دنیا در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه همه غرفه داران از فیلتر اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گذشته اند و در واقع شناسنامه دار هستند و از طرف دیگر با توجه به آموزش ها و نیز مشاوره های فنی و تخصصی غرفه داران و از آنجا که عرضه اکثر گوشی ها در این نمایشگاه با تخفیفهمراه است، مردم می توانند با اطمینان و آگاهی کامل، محصولات دلخواه خود را تهیه کنند.

سمیع زاده تصریح کرد: گوشی تلفن همراه تنها یک کالای لوکس نیست بلکه ابزاری برای انتقال مفاهیم علمی، پزشکی،مهندسی و حتی تجارت است تا جایی که امروز در ادامه تجارت الکترونیکی شاهد تجارت از طریق موبایل هستیم.

از نگاهی دیگر با توجه به گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات طی سالیان اخیر و بکارگیری و کاربرد هرچه بیشتر و عمیق تر آن در زندگی افراد، امروزه شاهد آن هستیم که اینگونه فناوری ها از قبیل تلفن های هوشمند، نقش و جایگاه خود را پیش از پیش پیدا کرده،تاجایی که اخیراً شاهد مدیریت مرکزی و مبتنی بر تکنولوژی حتی برای خانه ها و منازل با محوریت فناوری اطلاعات و تلفنهای هوشمند هستیم که امروزه تحت عنوان خانه های هوشمند مطرح است.

گفتنی است ششمین نمایشگاه برترین های تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی امروز دوشنبه 17 شهریور افتتاح شد و تا روز جمعه 21شهریورماه در بازار موبايل ايران به کار خود ادامه می دهد.