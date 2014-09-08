به گزارش خبرنگار مهر، در نهم شهریور ماه 1393 بود که خبری بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که در آن والدین دانش آموزان ورامینی از امکانات ضعیف مدرسه ابتدایی شاهد ورامین انتقاد کرده و از وجود قنات در زیر این مدرسه خبر داده بودند.

جمعی از اولیای دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه بیشتر آموزش و پرورش به مدارس خاص اظهار داشتند: مدارس شاهد به دلیل حضور دانش آموزان با استعداد و فرزندان خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان از جمله محیط های آموزشی مهم در هر شهری محسوب می شود و مدارس شاهد به دلیل خاص بودن، نیازمند امکانات و تجهیزات مناسب برای ترغیب و ایجاد انگیزه میان دانش آموزان ورامینی است.

مجتبی عرب عامری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با رد شایعه وجود قنات در مدرسه دخترانه شاهد ورامین گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، این مدرسه تا ابتدای مهرماه مقاوم سازی خواهد شد و هیچ مشکلی برای تحصیل دانش آموزان ایجاد نمی شود و از طرف دیگر مهندسین نوسازی که متولی اظهار نظر در این موضوع هستند، اعلام داشتند که ساختمان این مدرسه مشکلی ندارد و البته طرحی در آموزش و پرورش در حال بررسی است تا مدرسه محدثه شاهد ورامین به مرکز شهر انتقال یابد.

حال رییس آموزش و پرورش ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقال مدرسه دخترانه محدثه شاهد به مرکز شهر اظهار داشت: مدرسه دخترانه شاهد با ظرفیت بیش از 360 دانش آموز دارای محیطی کوچک است که جوابگوی نیازهای دانش آموزان نیست.

مجتبی عرب عامری افزود: در طول یک سال گذشته والدین دانش آموزان که عموما از خانواده معظم جانبازان و ایثارگران هستند، با حضور در آموزش و پرورش خواستار رسیدگی به این موضوع شدند به همین خاطر حل این مشکل در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته در سال تحصیلی جدید، مدرسه محدثه شاهد به مجتمع ایثارگران واقع در بلوار رسالت منتقل خواهد شد به طوری که در شیفت صبح، دانش آموزان دختر شاهد به تحصیل پرداخته و در نوبت عصر نیز محصلین بزرگسال مدرسه ایثارگران به علم آموزی خواهند پرداخت.

عرب عامری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تکلیف ساختمان کنونی مدرسه شاهد ورامین نیز اظهار داشت: ساختمان کنونی مدرسه شاهد در سال تحصیلی جدید با اختصاص بودجه لازم نوسازی و مقاوم سازی خواهد شد و به مدرسه دیگری اختصاص پیدا می کند.