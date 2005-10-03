سرانه فضاي آموزشي كاردانش فقط 23 سانت افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" ، كاهش اعتبار عمراني در وزارت آموزش و پرورش موجب گرديد طي سال تحصيلي 84 - 83 ، سرانه فضاهاي آموزشي طبق برنامه محقق نشود .

اعتبارات عمراني در سال تحصيلي گذشته حدود 48 درصد كاهش داشت و همين امر سبب گرديد كه سرانه فضاي آموزشي هنرستان هاي فني و حرفه اي ، كار دانش در مناطق شهري 1/6 متر مربع باشد .

اين در حالي است كه اين مقدار سرانه در مناطق شهري طي سال تحصيلي 83 - 82 ، 78/5 متر مربع بود .

همچنين فضاي آموزشي فني و حرفه اي و كاردانش در سطح مناطق روستايي با 68 سانتي متر كاهش از 79/6 متر مربع در سال تحصيلي 83 - 82 به 11/6 متر مربع در سال تحصيلي گذشته رسيد .