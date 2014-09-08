فیلم شهر موشها برای حمایت از کودکان سرطانی در شهرکرد رایگان اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سولماز همت زاده در حاشیه برگزاری این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم شهر موشها از شش شهریور ماه تا آخر شهریور ماه در این استان پخش خواهد شد.

وی تصریح کرد: این فیلم تا آخر شهریور ماه سال جاری در دو سانس صبح و عصر و در مهر ماه نیز سانس صبح در سینما بهمن شهرکرد پخش خواهد شد.

همت زاده ادامه داد: امروز با همکاری و مدیریت مهدی حسن زاده از مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد استان و به مناسبت ولادت امام رضا(ع) برای حمایت از بچه های کمیته امداد و بهزیستی این فیلم پخش شد .

وی با اشاره به اینکه با اجرا و پخش این فیلم می توانیم قسمتی از کار فرهنگی را در جامعه ایفا کنیم، اذعان داشت: در فیلم شهر موشها از محیط زیست حمایت زیادی صورت گرفته است.

همت زاده یکی از اصلی ترین هدف های اصلی اکران فیلم شهر موشها را حمایت از محیط زیست دانست و یادآور شد: با اجرای این فیلم کودکان بهتر می توانند از محیط زیست محافظت کرده و در آینده افراد بیشتری برای حفظ آن تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان این استان به خاطر فقر مالی از رفتن به سینما یا دیگر مجالس محروم هستند، بیان داشت: شادی برای کودکان ایران زمین یکی دیگر از هدف های اکران فیلم شهر موش ها است.

همت زاده افزود: ما امروز این زمینه را فراهم کردیم تا کودکانی که توان مالی برای رفتن به سینما و یا ...را ندارند بتوانند از این فرصت استفاده کرده و در این شادی سهیم باشند.

وی عنوان کرد: استانداری، فرمانداری، شهرداری ها، محیط زیست، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه های اجرایی در اجرا و پخش این فیلم در استان همکاری زیادی را با ما داشته اند.

همت زاده اظهار داشت: فروش بلیط های این فیلم از طریق موسسه و در خزانه نگهداری خواهد شد تا بتوانیم مقداری از هزینه 80 میلیون تومانی یکی از کودکان سرطانی را بپردازیم تا این کودک نیز به زندگی دوباره برگردد که این امر خیر محقق نخواهد شد مگر با همیاری مردم و همکاری مسئولین این استان.

این فیلم در سینما بروجن نیز اکران می شود.