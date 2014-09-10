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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۳۶

اجرای مدیریت فشار آب در کلانشهرها/ اقتصاد آب واقعی نیست

اجرای مدیریت فشار آب در کلانشهرها/ اقتصاد آب واقعی نیست

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر استمرار خشکسالی ها در کشور گفت: طرح مدیریت هوشمند فشار آب در شبکه های آبرسانی کلانشهرها اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز از اجرای طرح مدیریت هوشمند فشار آب در شبکه‌ های آبرسانی کلانشهرها خبر داد و گفت: با توجه به این‌که میزان تقاضا در طول شبانه روز متغیر است، در دوره کم تقاضا، فشار آب کاهش می یابد تا آب بیشتری در مخازن ذخیره شود و در ساعت هایی که میزان مصرف آب افزایش می یابد، تزریق آب هم به شبکه توزیع بیشتر می شود.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: اجرای این طرح در کلانشهرها در دستور کار است و دیگر شهرهای بزرگ را هم می توان به این سامانه تجهیز کرد.

وی مدیریت طرف های تقاضا را مهم دانست و بیان داشت: خوشبختانه در برخی شهرها مردم به خوبی همکاری کردند و با وجود افزایش 6 درصدی مشترکان، میزان مصرف تا 3 درصد افزایش داشته است.

جانباز بر ضرورت اصلاح و بهینه سازی رفتار مشترکان در مصرف آب تاکید کرد و گفت: البته باید اقتصاد آب هم واقعی شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به استمرار خشکسالی، کاهش بارندگی و کاهش منابع آب و آب‌ های سطحی بیان داشت: باید با روش های اقتصادی و فرهنگی تلاش کنیم الگوی مصرف آب با شرایط خشکسالی متناسب شود.

کد مطلب 2366457

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