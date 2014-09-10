اجرای مدیریت فشار آب در کلانشهرها/ اقتصاد آب واقعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز از اجرای طرح مدیریت هوشمند فشار آب در شبکه‌ های آبرسانی کلانشهرها خبر داد و گفت: با توجه به این‌که میزان تقاضا در طول شبانه روز متغیر است، در دوره کم تقاضا، فشار آب کاهش می یابد تا آب بیشتری در مخازن ذخیره شود و در ساعت هایی که میزان مصرف آب افزایش می یابد، تزریق آب هم به شبکه توزیع بیشتر می شود.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: اجرای این طرح در کلانشهرها در دستور کار است و دیگر شهرهای بزرگ را هم می توان به این سامانه تجهیز کرد.

وی مدیریت طرف های تقاضا را مهم دانست و بیان داشت: خوشبختانه در برخی شهرها مردم به خوبی همکاری کردند و با وجود افزایش 6 درصدی مشترکان، میزان مصرف تا 3 درصد افزایش داشته است.

جانباز بر ضرورت اصلاح و بهینه سازی رفتار مشترکان در مصرف آب تاکید کرد و گفت: البته باید اقتصاد آب هم واقعی شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به استمرار خشکسالی، کاهش بارندگی و کاهش منابع آب و آب‌ های سطحی بیان داشت: باید با روش های اقتصادی و فرهنگی تلاش کنیم الگوی مصرف آب با شرایط خشکسالی متناسب شود.