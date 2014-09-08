سیاست زمین سوخته داعش در العظیم دیالی/اهتزاز پرچم عراق در جنوب حدیثه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفت: نیروهای امنیتی پرچم عراق را در ناحیه بروانه در جنوب حدیثه پس از پاکسازی کامل آن به اهتزار درآوردند.

وی افزود: نیروهای امنیتی هم اکنون مشغول پاکسازی این شهر و تعقیب گروهک داعش هستند که از این منطقه فرار کرده اند.

از سوی دیگر ضیاء کاظم فرمانده عملیات الجزیره و البادیه از هلاکت 20 تروریست داعش و انهدام ادوات متعلق به گروههای تروریستی در منطقه الخفاجیه در جنوب حدیثه و فرار شمار زیادی از تروریستها از منطقه مذکور خبر داد.

این در حالی است که بالگردهای ارتش با هماهنگی فرماندهی عملیات سامراء قبل از ظهر امروز خودروهای متعلق به داعش را در منطقه الضلوعیه در هشتاد کیلومتری جنوب تکریت هدف قرار دادند که هفت تروریست به هلاکت رسیدند.

همزمان سمیر الشویلی از مسئولان دستگاه مبارزه با تروریسم اعلام کرد: در جریان آزاد سازی منطقه بروانه در غرب عراق بیش از 100 تروریست به هلاکت رسیده اند و 26 خودرو متعلق به آنها منهدم شده است.

وی افزود: عملیات آزاد سازی از سه محور صورت گرفته است و در این عملیات نیروی هوایی عملکرد موثری داشته است.عملیات به علت بمبگذاری منازل دشوار و با کندی پیش می رود.واحدهای تخریب در حال خنثی سازی منازل بمب گذاری شده هستند.

از سوی دیگر عقیل الزبیدی وابسته به ائتلاف فضیلت از ارتش و نیروهای پیشمرگه و مردمی خواست که به تلعفر برای آزادی آن از لوث داعش بروند.

وی افزود: هزاران خانواده از تلعفر به علت شرایط دردناک آواره شده اند.نیروهای مسلح می توانند ابتدا به تلعفر و سپس به موصل بروند و دولت آینده باید از حجم تلفات غیرنظامیان بکاهد.

محمد ابراهیم ضیفان العبیدی رئیس شورای العظیم در دیالی اعلام کرد: داعش به طور عمدی در هنگام تسلط بر بخشهای زیادی از العظیم سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته است.

وی افزود: داعش سیاست ویرانی، سوزاندن و غارت منازل همه مخالفان افکار این گروهک و کسانی که از بیعت با البغدادی سرپیچی کرده اند را در پیش گرفته است.زمین های زیاد و مقادیر قابل توجهی محصولات گندم و جو سوزانده شده اند.

العبیدی تاکید کرد: بیش از نیمی از منازل مسکونی در العظیم و روستاهای اطراف آن در نتیجه اقدامات داعش از جمله بمبگذاری منازل آسیب دیده است.آنها در راستای آزار و اذیت ساکنان مانع بازگشت غیر نظامیان به خانه و کاشانه می شوند.تلفات مادی زیاد است و به مدت زمان بیشتری نیاز است.

عدی خدران فرماندار خالص در دیالی نیز اعلام کرد: کاروانهای تجاری به جاده بغداد-کرکوک بازگشته اند و این جاده کاملا امن است.این جاده شریان تجاری میان بغداد با کردستان عراق است.این جاده صد در صد امن است.این جاده به مدت سه ماه به علت تسلط داعش بر بخشهای وسیعی از مناطق اطراف این جاده بسته شده بود.