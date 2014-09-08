استقبال خوب هنرمندان از جشنواره های تئاتر در گلستان/ نبود آموزش و حمایت دولتی باعث نزول هنر تئاتر در استان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر، آیینی ترین هنر جهان است كه از زمان پیدایش، حاصل نمایش آیین ها و سنت های كهن بوده و مردم آن را بازی و تماشا می کردند. اما نبود آموزش حرفه اي و مستمر به هنرمندان جديد، ايجاد فاصله بين نسل هاي جديد و پيشكسوتان، و نبود حمايت دولت از هنر تئاتر منجر به ضعف در عرصه نگارشی و تولید نمایشنامه های خوش ساخت و تکنیکی شده كه نتيجه آن دوری مخاطبان از تئاتر را به دنبال داشته است.

استان گلستان و به خصوص شهر گرگان نیز در گذشته مهد تئاتر کشور به شمار می رفت و علاوه بر این که بزرگان تئاتر کشور اجراهای زیادی در استان داشتند از نظر تجهیزات و اماکانات و همچنین چهره های این هنر نیز در کشور سرشناس بود. اما امروزه هنر تئاتر در استان هم مشکلات فراوانی دارد و هنمرندان گله های فراوانی از وضعیت آن دارند.

برگزاری دوجشنواره استانی و همچنین منطقه ای سوره در استان اما امید دوباره به فعلان این عرصه داده است و نشان دهنده تلاش دولت برای رونق این بخش است . اما برپایی این جشنواره ها نشان داد خود کارگردانان و مسئولان نمایشی هم ضعف هایی دارند که نیاز به بررسی دارد.

به اعتقاد كارشناسان يكي از آسیب هاي جدی عرصه هنر نمایشی به خصوص در حوزه تئاتر دینی ضعف در عرصه نگارش و تولید نمایشنامه های خوش ساخت و تکنیکی است. این صاحبنظران، ضعف نگارشی را جدی‌ترین آسیب حوزه تئاتر دینی می دانند و براین باورند که همین مشکل زیر ساختی باعث ضعف در دیگر حوزه های تولیدی چون کارگردانی، بازیگری شده است.

برگزاري سومين جشنواره منطقه اي سوره ماه يكي از راهكارهاي حوزه هنري براي رفع كمبودها و نقص هاي وارد شده به هنر تئاتر بوده . گلستان هم به دلیل وجود استعدادهاي خوب در اين زمينه ميزباني منطقه چهار اين جشنواره را بر عهده گرفت.

حلقه گم شده در هنر تئاتر را عدم توجه به نظر و خواست مخاطب است

يكي از كارگردانان نمايشي اين جشنواره كه رتبه نمايش برگزيده را به اثر هنري خود اختصاص داده، حلقه گم شده در هنر تئاتر را عدم توجه به نظر و خواست مخاطب دانست و تصریح کرد: بهتر است کارها با هدف اجرای عمومی ساخته شود تا نمایش ها برای مخاطب هم جذابیت داشته باشد.

مجيد كاظم زاده م‍ژدهي در گفتگو با مهر، ادامه داد: حوزه هنری به دلیل منويات و سياست هاي خود، محدودیت برای موضوعات نمایشي دارد و این یکی از ضعف هایی است که به کار آسیب می زند؛ بین مباحث نمایشی که اجرا می شود و خواسته مخاطب در تولیدات هنری فاصله زيادي است كه نیاز است این شکاف رفع شود.

کارگردان نمایش "عبور از مه" با تاكيد بر اين نكته كه باید نیازهای مخاطب را سنجيد، افزود: آثار ارائه شده به سلیقه مخاطب ساخته نمی شود بلکه نظرات داوران بیشتر مد نظر است درحالی که مردم بهترین داور برای تولیدات به شمار مي آیند.

وی فعال عرصه تئاتر در استان گيلان است، از برگزاري جلسات نقد و بررسی ابراز خرسندي كرد وگفت: اینکه جلسات نقد و بررسی با حضور شخصیتی چون مهدي نصیری عضو کانون منتقدان تئاتر جهان برگزار مي شود، جای قدردانی دارد اما ساعت جلسات بسیار کم است.

کاظم زاده مژدهی خواستار اجرای کارگاههای آموزشی نقد و بررسی تولیدات هنرمندان شد و افزود: زمانی که برای جلسات نقد و بررسی در نظر گرفته شده باید بیش از اینها باشد تا بتوان به تفسیر درباره هریک از آثار هنری صحبت کرد.

به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از اجراها به سختی شکل می گیرد

کارگردان نمایش "هیولای کمد دیواری" نمايش تئاتر را هنري بسيار پر هزينه دانست و گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از اجراها به سختی شکل می گیرد از این رو جشنواره فرصتی برای نشان دادن هنر جوانان است.

صاحب آهنگر در خصوص برگزاری جلسات نقد و بررسی در این جشنواره، افزود: برپايي جلسات نقدو بررسي اتفاق خوبی است اما به شرط اینکه برنامه ریزی به گونه ای باشد تا گروه های شرکت کننده بتوانند در این جلسات حضور یابند.

اين كارگردان جوان، فضای جلسات نقد و بررسی را کوچک دانست و بیان کرد: به دلیل تعداد زیاد شرکت کننده در این جلسات و کوچک بودن سالنی که به این برنامه اختصاص داده بودند، بسیاری از علاقمندان نتوانستند در جلسه حضور یابند.

نمايش هاي جشنواره "تئاتر" قوي تر از جشنواره "سوره ماه" بود

يكي از علاقمندان به هنر تئاترسومين جشنواره منطقه اي تئاترسوره ماه را در مقايسه با ساير جشنواره ها ضعيف ارزيابي كرد وگفت: نمايش هايي كه در چند هفته گذشته در جشنواره تئاتر استان ديده بودم بسيار قوي تر از آثار توليدي اين جشنواره بود.

علي رضايي متن نمايشنامه در اين جشنواره را ضعيف ارزيابي كرد و افزود: انگار به نوعي برخي موارد به زور به مخاطب تحميل شده بود. كارگردان زحمت پخته كردن مطلب و آماده كردن شرايطي براي هضم اين پيام براي مخاطب را به خود نداده بود؛ به عنوان مثال در يك اجرا مقوله اجراي نماز را بي ربط وارد جشنواره كرده بودند تا با موضوعات حوزه هنري همخواني داشته باشد.

وي ادامه داد: مباحث ديني و اسلامي را بايد بسيار ظريف بر روي آن كار كرد و با مديريتي خاص در نمايش آن را به خورد مخاطب داد به صورتي كه براي مخاطب تاثير گذار بوده و براحتي آن را بپذيرد.

وي خواستار توجه و حساسيت بيشتر هنرمندان در متن نمايش شد و اذعان كرد: ابتدا بايد سليقه مخاطب را براي نوشتن نمايش در نظر گرفت؛ درصورت تهيه متني جذاب و مطابق با خواسته مخاطب يقيينا آن اثر توليدي با استقبال عموم براي تماشا مواجه مي شود.

تماشای نمایش شركت كنندگان بارقه امیدی در دل ایجاد می کند

اگر جوانان به درستی هدایت شوند آینده روشن و ایده آلی به لحاظ تولیدات آثار هنری خواهند داشت. موضوعی که کوروش زارعی ، داور سومین جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ماه بر آن تاکید کرد. وی گفت: حوزه هنری در سطح کلان به دنبال اهداف و تربیت نوع هنرمندان خاص خودش است اما هنرمندان به این نکته توجه نکرده و در مسیر سیاست های ابلاغ شده حرکت نمی کنند.

تئاتر شهرستانها به شدت در سراشیبی قرار دارد

آنچه مشخص است وضعت فعلی تئانر کشور مناسب نیست و این موضوع توسط "علي قرباني" ، مدیرمحافل و جشنواره های حوزه هنری ضمن نیز تایید شده است. به عقیده ولی، تئاتر شهرستانها به شدت در سراشیبی قرار دارد و روزهای بدی را تجربه می کند.

با اعلام اين مطلب كه در نگاهی به اجرای نمایش های گذشته تاکنون و مقایسه آنها درمی یابیم که تئاتر مسیر نزولی را طی می کند، افزود: اولین علت نزول این هنر، نبود آموزش و دیگری نبود حمایت بخش دولتی از تئاتر است چراکه هنر تئاتر همواره نیاز به حمایت مادی و معنوی دارد.

این مسئول کشوری با تاکید بر این نکته که اکنون از هنر تئاتر حمایت می شود اما کافی نیست، افزود: تئاتر هنر گرانی است و برای تولید آن باید هزینه های زیادی را صرف کرد تا یک اثر نمایشی تولید شود.

وی ضمن ابراز نارضایتی از این موضوع که کمتر هنر تئاتر را هنرمندان به صورت حرفه ای دنبال می کنند، اذعان کرد: در بخش کارگردانی و نمایشنامه نویسی ضعف هایی وجود دارد که این موارد در بازیگری کمتر دیده می شود.

تئاتر شهرستان در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری نداشته است

مدیرمحافل و جشنواره های حوزه هنری با اشاره به این نکته که در جشنواره آثار نسبتا خوبی دیده می شود، افزود: در مجموع تئاتر شهرستان در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری نداشته است.

این مسئول کشوری، با بیان اینکه که برگزاری این جشنواره ها بستری برای افزایش تجربه جوانان و علاقمندان به هنر تئاتر فراهم می کند، افزود: جشنواره منطقه ای به جوانان و افرادی که تازه به این عرصه وارد شدند کمک می کند تا هنرمندان در یک رقابت کوچکتر به تماشای تولیدات یکدیگر بنشینند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنر تئاتر با روح و جسم ايرانيان از زمان هاي دور گره خورده و ابزار تاثيرگذاري در انتقال اطلاعات و پيام هاي مختلف به شمار مي رود. اجراي تعزيه، نقالي و نمايش سيا بازي گواه بر اين موضوع هستند و براهميت اين هنرارزشمند صحه مي گذارد .

اهميت نقش هنر تئاتر در زندگي افراد بر كسي پوشيده نيست ازاين رو نياز است براي احيا اين هنر كهن، هنرمندان، پيشكسوتان و جوانان علاقمند به اين حوزه آستين همت را بالا زده و به كمك حمايت لازم از سوي دولت هنر تئاتر را از صندوقچه فراموشي بيرون بياورند تا باري ديگر شاهد خلق آثار برجسته از هنرمندان ايران زمين و به خصوص خطه گلستان باشيم.