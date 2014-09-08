نمایشگاه فروش پاییزه در قزوین دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نیک فطرت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: نمایشگاه پاییزه در آستانه بازگشایی مدارس در قزوین با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین، اتاق اصناف مرکز استان قزوین و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان از 18 لغایت 27 شهریور ماه در فضایی به مساحت سه هزارو 600 مترمربع و با حضور بیش از 120 مشارکت کننده بمدت 10 روز برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه می توان به تنظیم بازار، تعدیل قیمت ها و تامین نیازهای اساسی مردم، عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع، انتخاب و خرید مردم و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز اشاره کرد.

نیک فطرت یادآورشد: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می شود از لحاظ قیمت و کیفیت مورد تأئید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان بوده و بازرسان این سازمان ها بر نحوه فروش غرفه داران نظارت دارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین بیان کرد: در این رویداد اقتصادی کالاهایی شامل پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحرير و انواع مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و سلولزی عرضه می شود.

وی در پایان یادآورشد: نمایشگاه فروش پاییزه در مدت برگزاری از ساعت 15 الی 22 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدید عموم خواهد بود.