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۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

نیک فطرت:

نمایشگاه فروش پاییزه در قزوین دایر می شود

نمایشگاه فروش پاییزه در قزوین دایر می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گفت: در آستانه بازگشایی مدارس نمایشگاه فروش پاییزه از 18 شهریور ماه در استان دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نیک فطرت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: نمایشگاه پاییزه در آستانه بازگشایی مدارس در قزوین با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین، اتاق اصناف مرکز استان قزوین و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان از 18 لغایت 27 شهریور ماه در فضایی به مساحت سه هزارو 600 مترمربع و با حضور بیش از 120 مشارکت کننده بمدت 10 روز برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه می توان به تنظیم بازار، تعدیل قیمت ها و تامین نیازهای اساسی مردم، عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع، انتخاب و خرید مردم و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز اشاره کرد.

نیک فطرت یادآورشد: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می شود از لحاظ قیمت و کیفیت مورد تأئید کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان بوده و بازرسان این سازمان ها بر نحوه فروش غرفه داران نظارت دارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین بیان کرد: در این رویداد اقتصادی کالاهایی شامل پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحرير و انواع مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و سلولزی عرضه می شود.

وی در پایان یادآورشد: نمایشگاه فروش پاییزه در مدت برگزاری از ساعت 15 الی 22  در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدید عموم خواهد بود.

کد مطلب 2366546

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