به گزارش خبرگزاری مهر،مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزرای امور خارجه دو کشور در این دیدار پیرامون روابط دو جانبه ، تحولات منطقه ای بویژه عراق ، سوریه ، افغانستان و مسائل بین المللی رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی ایران و دانمارک ابراز امیدواری نمود مناسبات دو کشور به جایگاه واقعی خود باز گردد .

ظریف در این دیدار تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و دانمارک دارای ظرفیتهای زیادی برای گسترش روابط هستند و می توانند در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری کنند .

وزیر امور خارجه کشورمان افزود : علی رغم تفاوت دیدگاه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برخی موضوعات حقوق بشری طرفین می توانند در این رابطه گفتگوهای سودمندی داشته باشند .

ظریف جریان افراطی گری و تروریسم در خاورمیانه و بویژه عراق و سوریه را خطری جدی برای منطقه و جهان خواند و تصریح کرد: هیچ کس از تهدید افراطی گری و تروریسم نمی تواند در امان باشد و این جریان نشان داده که به هیچ اصولی پایبند نیست .

مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این دیدار با اشاره به سفر وزیر امور خارجه این کشور به جمهوری اسلامی ایران پس از ده سال ابراز امیدواری نمود با توجه به جایگاه و اهمیت منطقه ای و بین المللی ، اقتصادی ، بازرگانی ، پارلمانی و ... گسترش یابد .

وزیر امور خارجه دانمارک با توجه به نقش برجسته کشورمان در منطقه ضمن ابراز نگرانی از گسترش افراطی گری و تروریسم در منطقه خاورمیانه ، بر لزوم رایزنی مداوم بین دانمارک و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد .