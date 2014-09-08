یکپارچگی مدیریت شهری حلقه مفقوده کلان شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر مجید باقری استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسایل شهری و ترافیکی گفت :یکی از موضوعاتی که طی سالیان اخیر به عنوان پاشنه آشیل حل مسائل شهری از جمله حمل و نقل و آلودگی هوا از آن یاد می شود "مدیریت یکپارچه شهری" است توزیع مسئولیت ها و وجود دستگاه های اجرایی مختلف سبب شده تا نتوان برای رفع موانع پیش رو دستگاه اجرایی خاصی را مسول تمام و کمال امور دانست و به همان نسبت اختیار داد و پاسخ خواست. در مقوله حمل و نقل و آلودگی هوا شهرداری ها ، پلیس ، وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صنایع ،سازمان حفاظت محیط زیست و برخی مراجع دیگر هریک مسئولیت هایی را در اختیار دارند ولی هیچ یک هم به تنهایی پاسخگوی نارسایی های موجود نیستند .

وی گفت: تجربه دیگر کشورها نیز حکایت از اهمیت مدیریت یکپارچه شهری داشته و در اغلب موارد شوراهای شهر و شهرداری ها مسئولیت تمام و کمال امور شهری را برعهده دارند. حتی در این گونه از شهرها پلیس زیر نظر شهردار فعالیت می کند. قطعا ممکن است مزایا و معایبی در این خصوص مدنظر باشد. یکپارچگی به همراه خود هم افزایی منابع و ایده ها را خواهد داشت. برنامه ریزی ها مدون تر و یکپارچه تر انجام می شود ،فرایند تصمیم گیری سرعت داده می شود و ازهمه مهمتر اینکه فرایند پاسخگویی شفاف تر و مدیران را مسئولیت پذیرتر می نماید. اما خطراتی هم دارد از جمله اینکه ممکن است تصمیمات از فیلترهای مناسبی عبور داده نشود و لذا کیفیت و اعتبار فنی و اجرایی لازم را نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه پس از یکپارچگی و حذف فیلترهای مختلف چه تبعاتی به بار می آورد.نکته قابل تاملی است گفت: یکی از اصول پنج گانه مدیریت که بسیار هم اهمیت دارد "هماهنگی" است. بایستی با روش هایی هماهنگی درون بخشی را به درستی به انجام رساند.

وی گفت: نقش شورای معاونان و سیاست گذاری در سازمان ها همین است که فعالیت های بین بخشی را انسجام ببخشد. اما از طرفی ادعای شهرداری این است که بدلیل پخش شدن مسئولیت های شهری بین سازمان های متعدد نمی تواند مسولیت هایی را که ذاتا شهرداری به عنوان متولی آن شناخته می شود به انجام رساند. مثلا در مقوله ترافیک به کرات گفته می شود که پلیس راهنمایی با دخالت در برنامه ریزی های ترافیکی و مداخله غیرمنطقی در اجرای صحیح آن مانع ایجاد می کند. و یا به نظر می رسد شهرداری با تصویب برخی ازطرح های محدودکننده نظیر زوج و فرد که خارج از مدیریت شهرداری اتخاذ می گردد مخالف است. از این دست موارد زیاد است که طرح موضوع "مدیریت یکپارچه شهری" را مهم جلوه می دهد.

وی در ادامه افزود: فکر می کنم این مسئله بسیار مهمی است و ارزش وقت گذاشتن و بحث کارشناسی را دارد تا شاید بتوان از بین ایده ها و راهکارها،انتخاب درست را تشخیص داده و در مراجع ذیصلاح برای تصمیم گیری مطرح کرد .