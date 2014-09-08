تامين مصالح خام عمده ترين مشكل پروژه هاي راهسازي در گيلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نازک کار ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان سیاهکل افزود: محور فرعي و كوهستاني سياهكل به ديلمان با بكارگيري آخرين تكنولوژي و دستگاه هاي مدرن در حال بازسازي و تثبيت رويه مسيراست.

وی همچنین با بيان اينكه بخش هاي عمده اي از اين مسير به دليل تردد ماشين آلات سنگين دچار آسيب و خرابي شده است، اظهارداست: راه وشهرسازي گيلان با همكاري و پشتيباني همه مسئولان وزارت راه و شهرسازي عمليات تثبيت رويه راه با سيمان را براي نخستین بار در استان آغاز کرده است.

مديرساخت و توسعه راه هاي گيلان گفت: در حال حاضر 16 كيلومتر از اين محور براي اجراي عمليات تثبيت و بازسازي در تعهد پيمانكار است كه براي اجراي آن اعتباري افزون بر 100 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه عمليات اجرايي اين پروژه را شامل برداشت و شخم زدن ۲۵ سانتيمتر از رويه راه و افزودن سيمان با عيار ۲۰۰ كيلومتر بر مترمكعب به همراه آب پاشي، تسطيح، كوبيدن با غلطك نام برد و افزود: يك هفته پس از گيرش لايه بتون و سيمان به اندازه چهار سانتيمتر روكش آسفالت اجرا و سپس مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

نازک کار تصريح كرد: اجراي شيوه تثبيت رويه راه و بازيافت آسفالت گرم با قابليت بهره گيري از مصالح موجود و افزايش توان باربري مي تواند تا حدودي كمبود مصالح خام در ساخت پروژه ها را جبران کند.

وی با اشاره به بهسازي قطعات ديگر اين مسير افزود: عمليات بهسازي سه كيلومتر از اين مسير در حال ارتقا از راه فرعي درجه دو به راه اصلي درجه یک است و 80 درصد پيشرفت دارد و قطعه ديگر اين مسير نيز بطول 11 كيلومتر براي اجراي عمليات تعريض راه وابنيه، اجراي واريانت براي افزايش شعاع قوس ها، اصلاح قوس هاي خطرناك با اعتباري افزون بر 110 ميليارد ريال به پيمان گذاشته شده است.

مدير ساخت و توسعه راه هاي گيلان با بيان اينكه هم اكنون كارخانه سيمان سبز ديلمان در اجراي اين پروژه مشاركت دارد، اذعان داشت: براي عمليات بهسازي كل مسير اعتباري افزون بر 800 ميليارد ريال نياز است كه اميدواريم با پيگيري و تامين اعتبار و منابع مالي لازم سراسر مسير 49 كيلومتر بهسازي و استاندارد سازي شود.