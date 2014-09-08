کارگاه آشنایی با مفاهیم نظام تحول راهبردی در جمعیت هلال احمر زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم نظام تحول راهبردی که با حضور مشاور رئیس جمعیت هلال احمر کشور ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر، معاونان و روسای شعب و اعضای تیم تحول راهبردی سیستان و بلوچستان در جمعیت هلال احمر زاهدان برگزار شد محور های طرح تحول راهبردی در این جمعیت مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت.

مشاور رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه کارگروه ها و برگزاری کارگاه های طرح تحول از سال گذشته در این جمعیت آغاز شده است اظهار داشت: ارزش ها، مسئولیت ها و چشم انداز جمعیت در سند تحول مشخص شده و طبق این سند چشم انداز جمعیت هلال احمر تا سال ۹۶ تبدیل شدن به ۵ جمعیت برتر و و اثر گذار در جهان را در دستور کار دارد.

دکتر میترا آفتاب آذری با بیان اینکه هم اکنون در دوران بازآفرینی جمعیت هلال احمر قرار داریم اظهار داشت: بر اساس آمارهای سازمان جهانی اقتصاد، کمبود نقدینگی، بیکاری، فروپاشی دولتها، بی ثباتی نظام های سیاسی، بحران آب، تغییرات آب و هوا و سرقت اطلاعات، بحران های سال ۲۰۱۴ میلادی هستند و باید دید جمعیت هلال احمر برای مقابله با این بحران ها چه مقدار آماده است.

وی با بیان اینکه سرعت تغییرات سازمان برای حفظ بقا باید هماهنگ با سرعت احتیاجات جامعه باشد افزود: بر این اساس باید ضمن وفق دادن جمعیت و امکانات مطابق با احتیاجات جامعه به صورت بنیادی یک سری تغییر نگرش ها را در هلال احمر انجام دهیم.

وی ادامه داد: منظور از تغییرات، تغییرات کوچک نیست بلکه نگرش ها، ساختار، فرایند و فناوری تحت پوشش این تغییر قرار می گیرد و به همین دلیل این دوران، دوران بازآفرینی نامگذاری شده است.

رسول راشکی مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه دوره آموزش تحول راهبردی با هدف ایجاد نگرش جامع و بلندمدت به مسائل طراحی شده است اظهار داشت: ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و فنون جدید مدیریت با توجه به فضای فعالیت مدیران و موسسات، ترغیب تفکر در بین مدیران و کمک به آنان در دستیابی به دورنمایی واقع بینانه از آینده سازمان خود از اهداف این دوره آموزشی است.