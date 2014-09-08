به گزارش خبرنگار مهر از بیرجند، محمود کریمپور ظهر دوشنبه در نشست معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران واحدهای تابعه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: در حال حاضر پست بانک استان دارای 9 شعبه شهرستانی و 226 شعبه روستایی است.
وی با اشاره به فعالیت 38 دفتر خدمات بانکی شهری در خراسان جنوبی، تصریح کرد: در شعب اصلی تعداد 10 خودپرداز فعال و در دفاتر خصوصی نیز 770 پایانه فروش ارائه خدمات میکنند.
سرپرست شعب پست بانک خراسان جنوبی بیان کرد: تا پایان سال جاری تعداد پنج دفتر خدمات بانکی دیگر در استان به بهرهبرداری میرسد.
کریمپور با بیان اینکه در حال حاضر 264 پینپد در دفاتر پستبانک استان فعال است، اظهار داشت: با افزایش دفاتر خدمات بانکی تا پایان امسال، این تعداد نیز افزایش مییابد.
265 میلیارد تومان تسهیلات توسط پستبانک استان در سال گذشته پرداخت شد
وی با اشاره به پرداخت مبلغ 265 میلیارد تومان تسهیلات توسط پستبانک استان در سال گذشته، بیان کرد: از ابتدای امسال نیز مبلغ 149 میلیارد تومان تسهیلات در شهرها و روستاهای خراسان جنوبی پرداخت شده و در این راستا دو هزار و 464 پرونده تشکیل شده است.
سرپرست شعب پست بانک خراسان جنوبی به برنامههای پستبانک در سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال جاری دفاتر خدمات بانکی روستایی جدید در استان ایجاد میشوند.
کریمپور پیگری و اخذ مجوز راهاندازی سه فتر جدید در سطح استان و عملیاتی کردن صندوقهای تأمین مالی خرد روستایی با مشارکت مرکز توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری را از برنامههای دیگر این نهاد دانست و گفت: صندوق قرضالحسنه پست بانک ایران نیز در سال جاری عملیاتی میشود.
وی همچنین بلاتکلیفی و عدم مشخص بودن متولی دفاتر روستایی، قطع اینترنت توسط مخابرات بدون اطلاع قبلی و مستهلک شدن تجهیزات دفاتر از جمله مشکلات پستبانک خراسان جنوبی برشمرد و گفت: با توجه به اینکه دفاتر پستبانک ما دارای اینترنت محدود هستند بعد از تمام شدن ترافیک بدون اطلاع قبلی دفتر اینترنت قطع میشود که مشکلساز شده است.
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