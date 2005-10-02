مراسم پاياني طرح ملي "ايران مرز پر گهر" برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، تقويت روحيه خودباوري دانشجويان، زمينه سازي جهت تحقق جنبش نرم افزاري، بازديد و آشنايي دانشجويان با پروژه هاي بزرگ ملي و مراكز علمي - تحقيقاتي، زمينه سازي جهت اشتغال فارغ التحصيلان و پر كردن اوقات فراغت دانشجويان در تابستان اهداف طرح ملي «ايران مرز پر گهر» بود كه در طول تابستان گذشته به اجرا در آمد.

در مراسم اختتاميه اين طرح ملي دكتر سيد محمد حسيني پيام رياست جمهوري به اين مراسم را قرائت كرد. در بخشي از پيام دكتر احمدي نژاد آمده است: دانشجويان ايران اسلامي به عنوان نسل آگاه و پيشتاز جامعه همواره مايه افتخار و خرسندي ملت رشيد و سرافراز ما بوده اند و نمي توان نقش عظيم و سازنده آنها را در اعتلاي آباداني اين سرزمين ناديده گرفت.



طرح ملي "ايران مرز پرگهر" به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي در طول تابستان سال گذشته در دانشگاه هاي سراسر كشور برگزار شد.

به گزارش "مهر"، بر طبق نتايج نظر سنجي هاي دست اندركاران اين طرح ملي، 81 درصد از پاسخگويان، بازديد از پروژه هاي ملي در جهت ايجاد روحيه نشاط و خودباوري را مثبت ارزيابي كرده و 91 درصد خواهان اين بوده اند كه اين طرح در فواصل بين نيمسال هاي تحصيلي جهت استفاده دانشجويان اجرا شود.