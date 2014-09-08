به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار «مارتین لیدگارد» وزیرخارجه دانمارک با اشاره به سوابق اقدامات تروریستی منافقین در به خاک و خون کشیدن مردم و مسوولان جمهوری اسلامی ایران و رفت و آمد و حمایت مجامع و مجالس کشورهای اروپایی از آنها گفت: انسان های آزاده چگونه می توانند ادعای غربی ها و به خصوص آمریکا را برای مقابله با تروریسم بپذیرند، در حالی که هنوز از تروریست های دیگر حمایت می کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت با داعش و حمایت آنان از منافقین در پادگان های اشرف و لیبرتی را مصداق روشن رفتار متضاد سیاسی آمریکا خواند و گفت: آمریکا در سوریه به گروه تروریستی داعش کمک های مادی و تسلیحاتی می کرد و الان در عراق با آنها می جنگد تا سلاح های اهدایی خود را پس بگیرد.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته که ایران از هر طرحی که باعث گسترش ثبات و امنیت در منطقه شود، حمایت می کند، افزود: البته معنای این تصمیم، پیروی از سیاست غربی ها و آمریکایی ها نیست، بلکه جمهوری اسلامی بر اساس اصول ثابت خویش از مظلومان در افغانستان، فلسطین، سوریه، عراق و هر جای دیگر حمایت می کند و این حمایت را سیاست مستقل، اسلامی و انسانی خویش می داند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: یک پرونده کاملاً فنی و علمی را سیاسی کردند و الان که پس از مذاکرات فراوان، به نتایج اولیه نزدیک شده ایم، ناگهان شاهد گسترش تحریم ها از سوی آمریکا هستیم و اروپا نیز سکوت می کند، در حالی که لغو تحریم ها، بخشی از مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 بوده است.

وی در پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه دانمارک مبنی براینکه «در غرب تلقی بعضی ها مقابله اسلام با غرب است»، عنوان کرد: چنین عقیده ای نادرست و برخاسته از تحلیل های سطحی است. ابتدا باید عنوان کرد که گروه های تروریستی مثل داعش، مسلمان واقعی نیستند و برای بدنامی اسلام از آنها حمایت می شود.

هاشمی رفسنجانی افزود: ضمن اینکه ایران پس از جنگ تحمیلی عراق که شرق، غرب و ارتجاع از صدام حمایت می کردند، ثابت کرد که به تعامل با دنیا می اندیشد و به آینده فکر می کند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز نگرانی از دستیابی داعش به سلاح های شیمیایی گفت: جامعه جهانی باید نسبت به اقدامات وحشیگرانه این گروه برنامه جامعی داشته باشد، چون مسلح شدن آنان به سلاح های شیمیایی و میکروبی، برای همگان خطرناک است.

وی افزایش گروه های تروریستی مانند طالبان، القاعده، بوکوحرام و داعش را نتیجه سیاست های غلط و یک بام و دو هوای آمریکا در مناطقی از جهان دانست و گفت: در آغاز حمایت های آمریکا از القاعده و طالبان و ورود آنها به منطقه، هشدار داده بودیم که این منطقه باتلاق آنها خواهد شد و امروز می بینیم که گرفتار شده اند و در واقع نه امنیتی برای رفتن و نه توجیهی برای ماندن دارند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی، ناتو را دنباله روی سیاست های غلط قدرت های جهانی دانست و گفت: هدف اعلان شده غرب از اشغال افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بود که می بینیم هم گروه های تروریستی افزایش یافتند و هم مواد مخدر هشت برابر شد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش دانمارک در پیشبرد اهداف صلح جویانه، بر گسترش روابط دو جانبه تهران ـ کپنهاگ در فضای مناسب پس از مذاکرات ژنو تاکید کرد و گفت: سوابق مثبت شرکت های دانمارکی در ایران می تواند حجم مبادلات دو کشور را در صنایع و انرژی های تجدید پذیر بالا ببرد.

بدون همکاری ایران هیچ طرحی برای ثبات و امنیت منطقه نهایی نمی شود

«مارتین لیدگارد» وزیرخارجه دانمارک نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت راهبردی ایران در منطقه و مسایل جهانی، گفت: غرب بخوبی درک کرده است که بدون همکاری ایران، هیچ طرحی برای گسترش ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم نهایی نمی شود.

وزیر امور خارجه دانمارک در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با گروه تندروی داعش را سیاست غرب و آمریکا خواند و گفت: یکی از اهداف سفرم مذاکره برای همکاری ایران در مبارزه با داعش است.

وی با قبول تاکیدات آیت الله هاشمی رفسنجانی که «ایران اولین قربانی تروریسم در جهان است»، گفت: برای همین است که غرب تاکید بر همکاری و همراهی ایران دارد، چون می داند که مبارزه با تروریسم برای ایران یک سیاست فصلی نیست.

وزیر خارجه دانمارک افزود: کشور متبوع من اخیرا به اتحاد 10 کشوری پیوست که علیه افراط گرایی مبارزه می کند و می دانیم بدون همراهی ایران به اهداف خود نمی رسیم.

این مقام دانمارکی با تحسین نقش و جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام و با تاکید بر این نکته که به طور قطع از افکار باز و نظرات راهبردی شما برای حل مسایل منطقه ای استفاده می کنیم، افزود: از بزرگان اسلامی انتظار داریم که جلوی بدنامی اسلام را بگیرند که تروریست ها با ادعای مسلمانی مردم را می کشند.