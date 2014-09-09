  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۷

در یک دیدار تدارکاتی/

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران راه آهن تهران را شکست داد

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران راه آهن تهران را شکست داد

گچساران- خبرگزاری مهر: تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در یک دیدار تدارکاتی راه آهن تهران را شکست داد.

به  گزارش برنگار مهر ، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود در اردوی آماده سازی چهارم  این تیم در تهران عصر دوشنبه به مصاف راه آهن رفت و با نتیجه دو بر صفر این تیم را شکست داد.

تیم فوتبال راه آهن تهران که با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره خود در این دیدار حضور پیدا کرده بود با ارائه یک بازی قابل قبول نتوانست مقابل نفت گچساران کاری از پیش ببرد.

بازیکنان تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که در این دیدار با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه خود به میدان رفته بود هر دو گل خود را در نیمه نخست این دیدار به ثمر رساند.

در این بازی علی کریمی  و فرشید علیزاده به ترتیب در دقایق 28 و 39 این بازی توانستند  گلزنی کنند .

مهدی مناجاتی از بازیکنان و مربیان پیشکسوت فوتبال ایران و محمد حسین ضیایی سرمربی فصل قبل تیم فوتبال نفت گچساران و پندار توفیقی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران از نزدیک شاهد برگزاری دیدار دو تیم فوتبال نفت و گاز گچساران و راه آهن تهران بودند.

با انجام این دیدار دومین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در اردوی چهارم و پایانی آماده سازی این تیم نیز با برد به پایان رسید.

 تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در بازی تدارکاتی دیگر در روز سه شنبه 18 شهریور به مصاف تیم فوتبال استقلال "ب" می رود.

اردوی چهارم آماده سازی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در تهران روز سه شنبه پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال "ب" به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 2366784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها