تیم فوتبال نفت و گاز گچساران راه آهن تهران را شکست داد

به گزارش برنگار مهر ، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود در اردوی آماده سازی چهارم این تیم در تهران عصر دوشنبه به مصاف راه آهن رفت و با نتیجه دو بر صفر این تیم را شکست داد.

تیم فوتبال راه آهن تهران که با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره خود در این دیدار حضور پیدا کرده بود با ارائه یک بازی قابل قبول نتوانست مقابل نفت گچساران کاری از پیش ببرد.

بازیکنان تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که در این دیدار با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه خود به میدان رفته بود هر دو گل خود را در نیمه نخست این دیدار به ثمر رساند.

در این بازی علی کریمی و فرشید علیزاده به ترتیب در دقایق 28 و 39 این بازی توانستند گلزنی کنند .

مهدی مناجاتی از بازیکنان و مربیان پیشکسوت فوتبال ایران و محمد حسین ضیایی سرمربی فصل قبل تیم فوتبال نفت گچساران و پندار توفیقی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران از نزدیک شاهد برگزاری دیدار دو تیم فوتبال نفت و گاز گچساران و راه آهن تهران بودند.

با انجام این دیدار دومین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در اردوی چهارم و پایانی آماده سازی این تیم نیز با برد به پایان رسید.

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در بازی تدارکاتی دیگر در روز سه شنبه 18 شهریور به مصاف تیم فوتبال استقلال "ب" می رود.

اردوی چهارم آماده سازی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در تهران روز سه شنبه پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال "ب" به پایان خواهد رسید.