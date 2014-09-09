عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا و آمریکا

- "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در اظهاراتی عنوان داشت که اقدامات آمریکا در کشورهای مختلف جهان موجب بی ثباتی بین المللی شده است.

- "زلمای خلیل زاد" سفیر سابق آمریکا در کشورهای عراق و افغانستان، به اتهام پولشویی تحت پیگیرد قرار گرفت.

- رزمایش مشترک آمریکا و اوکراین در دریای سیاه آغاز شد.

- شورای اروپا روز گذشته تحریم های جدید روسیه که بخش های انرژی و صنایع دفاعی این کشور را در برمی گیرد تصویب کرد.

- تحقیقاتی جدید نشان می دهد که سازمان سیا زندانیانی را که به اتهام ارتباط با القاعده بازداشت شده بودند را تا سرحد مرگ شکنجه داده است.

راشا تودی: بمب افکن های ویژه روسیه برای انجام بمباران هسته ای در آمریکا، اقدام به برگزاری رزمایش کردند.

آفریقا و خاورمیانه

- کامرون از کشته شدن بیش از 100 نفر از اعضای گروه تروریستی بوکو حرام خبر داد.

- نیروهای اتحادیه آفریقا که برای تامین صلح در سومالی مستقر شده اند، متهم به تجاوز به یک زن در این کشور شدند.

- سازمان ملل اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 700 کودک عراقی در جریان تحولات این کشور کشته شده اند.

- در آستانه سفر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به عراق سرنوشت دو پست کلیدی در وزارتخانه این کشور عربی هنوز نامشخص است.

- دیپلمات های اروپایی مدعی شدند که رژیم صهیونیستی اقدام به ارائه گزارش ها و تصاویر ماهواره ای از تحرکات داعش در عراق به آمریکا کرده است.

آسیا و اقیانوسیه

- نخست وزیر هند در تاریخ 29 سپتامبر به آمریکا سفر می کند.

- نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند که به هیچ نتیجه ای در خصوص حل اختلافات خود و تشکیل دولت نرسیده اند.

-رئیس جمهور چین به کشورهای هند، سریلانکا و تاجیکستان سفر می کند.