به گزارش خبرنگار مهر، نشر آرما کتاب «خورشید» را با یادکرد آیت الله میرزا علی محمد اژه‌ای از علمای بنام اصفهان و پدر شهید علی‌اکبر اژه‌ای (از شهدای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی) منتشر کرد.

این کتاب در قالب روایتی ویژه و مصور به بررسی زندگی و زمانه زیست این عالم مجاهد و نیز چگونگی تحصیل و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وی پرداخته است.

این کتاب که قلم مهدی فروغی و علی‌رضا صلواتی تدوین شده، شامل نزدیک به دویست داستانک است که براساس خاطرات شفاهی مربوط به زندگی این عالم از تولد تا مرگ روایت کرده است که بسیار ساده و در عین حال خوش‌خوان است.

بخش قابل توجهی از متون نقل شده در کتاب به فعالیت مسجد امام علی‌النقی(ع) به عنوان مرکزی فرهنگی برای آموزش اصول دینی در سطوح مختلف از نونهال تا اصناف باز می‌گردد و چگونگی تربیت و نقش گیری این افراد در حوادث انقلاب را به شکلی بدیع روایت می‌کند.

در یکی از داستانک‌های این کتاب می‌خوانیم:

بمباران شدید بود، آقاجون به مهدی گفت: یک چیزی دیده‌ام، این یکی را عمل نکرده‌ام. ذکری بود باید آن را 1400 بار می‌گفتی. می‌رفت زیر آسمان. دست‌هایش را بالای سر می‌گرفت. تکیه می‌داد به دیوار خانه و ذکر می‌گفت. بیشتر از دو ساعت طول می‌کشید.

می‌گفت: هر کسی این ذکر را انجام دهد به حاجتش می‌رسد.

نذرش را برای قطع بمباران شروع کرد.

شب سی و هشتم یا سی و نهم بود که بمباران قطع شد.

گفت: عمل شد. مجرب بود.

نشر آرما کتاب خورشید را رد شمارگان 1000 نسخه و با قیمت هشت هزار تومان منتشر کرده است.