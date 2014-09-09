به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضي آقاجاني گفت: فولاد هرمزگان با هدف تامين مواد اوليه اين مجتمع، برنامه احداث كارخانه 5 ميليون تني گندله سازي را در دستور كار خود قرار داده و طراحي، تامين و اجراي آن را طي مناقصه اي به صورت EPCF (مهندسي، تداركات، اجرا و سرمايه گذاري) به پيمانكاران واجد شرايط و با تجربه واگذار مي كند.

مدیرعامل فولاد هرمزگان افزود: ميزان سرمايه گذاري مورد نظر براي احداث اين كارخانه حدود 150 ميليون يورو است و اين برنامه در 2 فاز 2.5 ميليون تني اجرايي خواهد شد كه البته در صورت توانايي مالي پيمانكار، امكان احداث همزمان هر 2 فاز وجود دارد.

وی با اشاره به افزايش 2 برابري ظرفيت توليد اين مجتمع تا 3 سال آينده تصریح کرد: ظرفيت كنوني اين مجتمع، توليد 1.5 ميليون تن تختال فولادي است كه تا سال 96 به 3 ميليون تن افزايش پيدا مي كند و با احداث كارخانه 5 ميليون تني گندله سازي، نياز مجتمع به اين ماده اوليه رفع مي شود.

آقاجانی ادامه داد: با تكميل واحدهاي توسعه و احداث كارخانه گندله سازي، ميزان اشتغال مستقيم اين شركت به حدود 6 هزار نفر مي رسد. همچنين، برنامه آتي دستيابي به ظرفيت 6 ميليون تني است كه در صورت فراهم شدن شرايط، اين برنامه تا 6 سال آينده محقق خواهد شد.