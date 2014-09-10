حمیدرضا کاوه در گفتگو با مهر با بیان اینکه 75 درصد شركت هاي هواپيمايي كشور، اين شركت را به عنوان بيمه گر خود پذيرفته و خدمات بيمه اي را از اين شركت دريافت مي كنند، گفت: مابقي شركت هاي هواپيمايي داخلي نيز به طور غير مستقيم با اين شركت درارتباط هستند و از ما خدمات بيمه اي دريافت مي كنند.

مديربيمه هاي كشتي، هواپيما و حمل كالاي بيمه ايران ادامه داد: درهمين راستا درسال 92 نسبت به سال 91 بيش از 400 درصد رشد در تعداد بيمه نامه هاي هواپيما داشته ايم و از نظر مبلغ نيز 250 درصد رشد پرتفوي داشته ايم كه با ميانگين صنعت بيمه فاصله زيادي دارد.

وی در پاسخ به اين سئوال که اين شركت بيمه نامه هاي هواپيما را طبق چه استانداردهايي به مشتريان عرضه مي كند گفت: اين شركت بيمه نامه هاي هواپيما ها را طبق آخرين استانداردهاي شركت هاي بيمه اي اروپايي بيمه مي كند برهمين اساس اگر شركت هاي خارجي هم بخواهند درايران بيمه نامه هواپيما بفروشند خدمات بيشتري نسبت به ما نمي توانند به مشتريان عرضه كنند از اين رو تقاضا براي همكاري با ما روند روبه رشدي دارد.

كاوه درپاسخ به سئوال ديگري مبني براينكه اين شركت براي صدور بيمه نامه هاي هواپيما چه استانداردهايي را رعايت مي كند، اظهارداشت: مهمترين مواردي كه در بيمه هاي هواپيما موردنظر قرارمي گيرد سال توليد و جنس استفاده شده در بدنه هواپيما است علاوه براين استفاده ازخدمات امنيت پروازي و باند فرودگاه ها، ساعت پرواز هواپيما، سابقه خسارتي انواع هواپيما، سابقه

خسارتي شركت هاي هواپيمايي، مبداء و مقصد پرواز، انواع پروازها و همچنين ساير عواملي همانند شيوه هاي اعمال مديريت، تعمير و نگهداري در اين خصوص مورد توجه شركت هاي بيمه گر است.

وي ادامه داد:‌ نرخ هاي ما به دليل ارزيابي صحيح ريسك و رعايت استانداردهاي انستيتوي بيمه گران لندن اعلام مي شود از اين رو ضريب خسارت دررشته هواپيما از يك نسبت قابل قبول با رويه هاي معمول بيمه گري دردنيا است.

كاوه در اين رابطه به پرداخت خسارت هاي شركت هاي هواپيمايي دراين شركت بيمه اي درظرف كمتر از يك هفته اشاره كرد و افزود:‌ اين شركت خسارت ديه مصدومان هواپيمايي را درمحل به زيان ديدگان و ذينفعان پرداخت مي كند و خسارت بدنه هواپيما را نيز دركمتر از يك هفته به اين شركت ها مي پردازد اين درحالي است كه تا به امروزو با توجه به مزيت هاي اين شركت زيان هاي سنگين و خسارت هاي بزرگ درانجام وظايف بيمه گري ما خللي ايجاد نكرده است.

مديربيمه هاي كشتي، هواپيما وحمل كالاي بيمه ايران درباره بيمه هاي حمل و نقل نيز گفت:‌ ايمن ترين شيوه حمل كالا و خدمات شيوه حمل هوايي است اما در دنيا حمل دريايي به دليل ارزاني، انعطاف پذيري نسبت به انواع و اقسام و ابعاد كالاي درجريان حمل باتوجه به اينكه ريسك كمتري دارد بزرگترين شيوه حمل كالا نسبت به حمل هوايي بوده و رايج ترين شيوه حمل است.

وي درباره حمل و نقل زميني نيز تصريح كرد:‌حمل و نقل زميني در دنيا معمولا براي مقاصد كوتاه و محصولات كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد كه دراين مورد نيز با توجه به تجربه و تخصص متصديان حمل در رشته حمل زميني و دقت نظر و اسكورت درحمل كالاهاي خاص، از ريسك كمتري نسبت به ساير شيوه ها برخورداراست.

كاوه درخصوص نرخ بيمه هاي باربري و پاسخ به اين سووال كه تعيين نرخ دراين بيمه نامه همانند نرخ بيمه هاي شخص ثالث اتومبيل ثابت است، گفت:‌ دربيمه هاي باربري نرخ حق بيمه ها به نوع خدمات شركت هاي بيمه اي و نظام تعرفه اي اين شركت ها باز مي گردد از اين رو نرخ ثابتي نداريم با اين حال ما هرج و مرج دربازار بيمه هاي حمل ونقل نداريم.

وي درباره شيوه عملكرد بيمه ايران دراين خصوص اظهارداشت: بيمه ايران به عنوان راهبر صنعت بيمه سهم بزرگي از بيمه هاي حمل كالا را دراختيار داشته و مديريت مي كند درهمين راستا سعي كرديم استانداردهاي نرخ دهي را به گونه اي رعايت كنيم كه به بهانه حفظ بازار عامل شكستن بيش از حد نرخ ها تا جايي كه تحمل آن براي بيمه گر جديد سخت باشد نباشيم.

وی گفت: به عبارت ديگر بيمه ايران به عنوان راهبر صنعت شرايط بازار را به گونه اي رقم مي زند كه رقبا تاب تحمل آن را داشته باشند ما رقبا را به هيچ وجه ازبين نمي بريم بلكه شرايط فعاليت آن ها را تسهيل مي كنيم درنقطه مقابل اگر رقبا به رفتار غيركارشناسي دست بزنند به طور حتم ما از آنان پيروي نخواهيم كرد.

مديربيمه هاي كشتي، هواپيما وحمل كالاي بيمه ايران درباره تازه ترين وضعيت بيمه هاي كالا دراين شركت بيمه اي اضافه كرد:‌ درسه ماه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيمه هاي حمل كالاي اين شركت بيش از 300 درصد رشد را نشان مي دهد كه صادرات و واردات داخلي را شامل مي شود و اين رشد نشان مي دهد تبادلات اقتصادي ما با ساير كشورهاي دنيا روبه افزايش است كه خبرخوبي به شمار مي رود.