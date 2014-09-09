محمد نارویی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با هدف بهبود راه‌های روستایی و گسترش خدمات دهی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها روکش آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار در حوزه اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان با برآورد هزینه بالغ بر200 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر مطالعه مسیر محورهای روستایی انجام شده و مجوزهای لازم نیز در این راستا صادر شده است.

نارویی اذعان داشت: در محورهای روستایی سرباز و ایرانشهر هرکدام یک قرارداد با این محور به اتمام رسیده و به دلیل گستردگی شهرستان ایرانشهر بخش دوم راه‌های روستایی در حوزه ایرانشهر در شرف انعقاد قرارداد است.

مطالعات ایجاد راه ارتباطی كارخانه آسفالت شهرستان سرباز در دستور کار

نارویی همچنین از آغاز مطالعه ایجاد راه دسترسی به کارخانه آسفالت طیس واقع در شهرستان سرباز خبر داد و گفت: کارخانه آسفالت طیس در محور جکیگور به قصرقند به عنوان بزرگترین مجتمع تولیدی و اشتغالزایی شهرستان سرباز است که با ایجاد راه دسترسی مناسب زمینه توسعه آن فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه محور دسترسی به کارخانه حدود 4 کیلومتر است ادامه داد: برآورده اولیه هزینه برای ایجاد این راه ارتباطی بالغ بر 50 میلیارد ریال است.

وی بیان داشت: این پروژه پس از تکمیل مطالعات توسط مهندسان مشاور و انجام تشریفات قانونی به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.