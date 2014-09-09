شهرام ناظری نگران وضع آواز است/ پیشنهاد اضافه شدن موسیقی نواحی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ناظری عضو عضو هیأت داوران هشتمین جشنواره موسیقی جوان معتقد است که آموزش آواز بر پایه یک اسلوب درست پیش نرفته و اصولا سیستم آموزش آواز به نظر می رسد در کشورمان مشکل اساسی دارد.

او با اشاره به داوری بخش آواز در این جشنواره بیان کرد: آنچه به عنوان اعضای هیئت داوران بخش آواز جشنواره موسیقی جوان مشاهده کردیم واقعا آن انتظاری را که ما از نسل جوان داریم حاصل نمی کند. البته شرکت کنندگان نیز حق دارند نتوانند این انتظارات را بر آورده کنند چرا که آموزش آواز مشکلاتی اساسی دارد و وضعیت آواز نگران کننده تر از قبل شده است.

این عضو شورای سیاستگذاری بخش آواز جشنواره موسیقی جوان در ادامه افزود: متاسفانه آموزش آواز بر پایه یک اسلوب درست یا یک هدف فرهنگی ملی پیش نرفته است. در نتیجه همه به یک نوعی رها شده اند و به بی راهه رفته اند و یا اینکه بسیار دیر به آن مقصودی که باید برسند، می رسند.

شهرام ناظری همچنین عنوان کرد: با این وجود برگزاری جشنواره ای مختص به جوان ها اتفاق خوبی است و خود بچه ها هم به طور نسبی خیلی بد نبودند. شرکت کنندگان گروه سنی«ب» کمی بهتر بودند هر چند که انتظار ما بیشتر از اینها بود. به هر حال خود این موضوع که چند صاحب نظر به عنوان اعضای یک شورای هنری حاضر می شوند و تصمیم گیری می کنند تاثیر مثبتی خواهد داشت. به خصوص بر روی جوان ها این موضوع اثر مهمی دارد و باعث انگیزه و علاقه بیشتر نسل جوان ما می شود.

این موسیقیدان و خواننده پیشکسوت ادامه داد: البته آن برنامه کلی که ما دوست داریم وجود داشته باشد از این حد بالاتر است اما باید از همین مجال به دست آمده در قالب«جشنواره موسیقی جوان» نیز بهترین بهره برداری را برای هدایت نسل جوان و شناسایی ایرادهای این عزیزان کرد.

شهرام ناظری در مقایسه بخش آواز دوره قبل جشنواره موسیقی جوان با این دوره گفت: من به شخصه سطح کیفی شرکت کنندگان سال گذشته را در بخش آواز بالاتر از امسال می دانم که این موضوع می تواند قابل تامل باشد.

وی یادآور شد: اصولا آموزش های موسیقی در بخش آواز به نظر می رسد مشکل اساسی دارد. یک جوانی صدای خوبی دارد و می خواند اما حتی نوع بیانش ایراد دارد. لحنش مشکل دارد یا تحریرش آن طوری که باید درست نیست و آن تسلطی که می بایست در حدی که زحمت کشیده اند، داشته باشند را ندارند. البته حق هم دارند. چون واقعا آموزش هایشان بر مبنای یک برنامه ریزی درست و اصولی نیست.

هشتمین جشنواره موسیقی جوان تا 21 شهریور ماه در تالار رودکی و خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

پیشنهاد مرادخانی برای اضافه شدن بخش موسیقی نواحی به جشنواره جوان



معاون هنری وزیر با حضور در هشتمین جشنواره موسیقی جوان پیشنهاد داد سالهای آینده بخش موسیقی نواحی نیز به این جشنواره اضافه شود.

علی مرادخانی معاون هنری وزیر، روز گذشته در سومین روز از جشنواره هشتم موسیقی جوان با حضور در تالار رودکی از اجراهای این دوره از جشنواره دیدن کرد و با برخی از داوران و اعضای شورای سیاستگذاری حسین علیزاده، سعید ثابت،رامبد صدیف، مجید کیانی، هومان اسعدی ، علی ترابی به گفتگو پرداخت.

مرادخانی در حاشیه این دیدار در خصوص روند برگزاری این جشنواره گفت: خیلی خوشحالم که جشنواره در حال رسیدن به شرایط خوبی است. من در سالهای اولیه این جشنواره که بنیادش را گذاشتیم وقتی خیلی خسته می شدم به بخش اجراهای جشنواره جوان می رفتم تا خستگی ام برطرف شود چرا که اتفاقات خوبی در آن رخ می داد به گونه ای که خیلی از افرادی که هم اکنون در حوزه موسیقی فعال هستند از جمله جوانانی بودند که در سالهای اولیه این جشنواره شرکت می کردند.

وی ادامه داد: من معتقدم کار خوب و شایسته ای در جشنواره هشتم موسیقی جوان در حال رخ دادن است و همین که بزرگان موسیقی برای چنین جشنواره ای وقت می گذارند و حضور می یابند نشان دهنده اهمیت این جشنواره است.

معاون هنری وزیر ارشاد اظهار کرد: شورای سیاستگذاری و داوران که در روند جشنواره، اجراهای نوازندگان را داوری می کنند این دغدغه را دارند که جوانان را به پایه های لازم در عرصه کاری خود برسانند. به همین دلیل فکر می کنم از این منظر با یک وضعیت ممتازی روبرو هستیم که امیدوارم این جشنواره همچنان جایگاه خودش را در کنار دیگر جشنواره های ما حفظ کند و من فکر می کنم این آغازی برای جوانان ما است که بتوانند در این جشنواره خودشان را در یک شرایط مناسبی بروز و ظهور دهند و در آینده بین بزرگان جایی را برای خودشان باز کنند.

مرادخانی با اشاره به دربرگیری تمام ژانرهای موسیقی در دوره های مختلف جشنواره جوان بیان کرد: با توجه به تاریخچه این جشنواره ما در تمام شاخه ها حرکت می کردیم و دلیلش هم این است که ما در یک موقعیت ارزشیابی قرار داریم و چنانچه بخواهیم به یک ارزشیابی درستی دست پیدا کنیم باید در همه موقعیتها قرار بگیریم و ببینم جوانان و نوجوانان ما در چه مرحله ای هستند و از نظر مدیریت آموزشی چگونه تربیت می شوند بر این اساس بسیار خوب است که به همه رشته ها دسترسی پیدا کنیم.

وی افزود: من پیشنهاد می دهم که انجمن موسیقی و دبیر جشنواره با بررسی های لازم موسیقی نواحی را نیز به این جشنواره اضافه کنند چرا که در این ژانر آموزشها سنتی و سینه به سینه است و باید بتوانیم برای آموزشهای سینه به سینه هم موقعیت یابی کنیم. کاری که هم اکنون در کشورهایی که سنتهایشان برایشان اهمیت دارد ، انجام می شود به همین دلیل باید کم کم به این بخش نیز وارد شویم و یک کار اساسی انجام دهیم.

در سومین روز از جشنواره هشتم موسیقی جوان، مهدی افضلی مدیر عامل موسسه توسعه هنرهای معاصر، ندا انتظامی مدیر روابط عمومی معاونت هنری ارشاد و بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی نیز حضور داشتند.

