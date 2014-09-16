جمال شورجه کارگردان و تهیه‌کننده سینمای ایران که چندی پیش می خواست تهیه کنندگی فیلمی با نام «راحله» به کارگردانی حسن نجفی را برعهده بگیرد درباره تکلیف نهایی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: اواخر سال گذشته بود که تصمیم داشتیم این فیلم را به تهیه‌کنندگی من و کارگردانی حسن نجفی تولید کنیم اما طی بحث‌های مختلفی که با این کارگردان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خود او تهیه کنندگی این فیلم را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: من هم با این تصمیم موافق بودم و تهیه‌کنندگی را به خود او واگذار کردم و دیگر اطلاعی ندارم که این پروژه به جریان تولید رسید و یا اکنون در چه مرحله ای قرار دارد. پروانه ساخت این فیلم آبان ماه سال گذشته به نام من صادر شد که در نهایت تهیه‌کنندگی این فیلم را به شخص آقای نجفی واگذار کردیم.

کارگردان فیلم «سی و سه روز» درباره اینکه چرا کمتر در مقام کارگردان در سینما حضور دارد، توضیح داد: سوژه‌هایی که من در فیلم هایم دنبال می کنم نیازمند حمایت است و بخش خصوصی نمی تواند از پس هزینه های تولید یک فیلم با چنین رویکردهایی بر آید و برای ساخت فیلم با مضامین ارزشی نیازمند حمایت جدی هستیم. این طور نیست که من نخواهم در این عرصه فعالیت کنم بلکه بحث بر این است که تا وقتی که حمایت جدی از پروژه های سینمایی با مضامین انقلاب و دفاع مقدس شکل نگیرد، فیلم ساختن در این عرصه با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، جمال شورجه یکی از کارگردانان متعهد و انقلابی است که ساخت فیلم های متفاوتی را در کارنامه خود دارد. آخرین فیلمی که از این کارگردان در سینماها اکران شد فیلم «سی و سه روز» بود که این فیلم به موضوع جنگ سی و سه روزه نیروهای مقاومت در لبنان می پرداخت که این فیلم علاوه بر ایران، در کشورهای لبنان، مصر و... اکران شد و مورد توجه قرار گرفت.

شورجه بعد از «سی و سه روز» می خواست فیلمی را درباره زندگی پر فراز و نشیب شیخ احمد قمی از پایه گذاران مکتب شیعه در لبنان جلوی دوربین ببرد که تا به امروز هیچ حمایتی از ساخت این پروژه صورت نگرفته است و ساخت این فیلم در هاله از ابهام قرار دارد.

پیش از این صحبت هایی به میان آمده بود که تهیه کنندگی این فیلم بر عهده روح الله برادری است و جمال شورجه این فیلم را کارگردانی خواهد کرد.

وی تا کنون ساخت فیلم های «وعده دیدار»، «باشگاه سری» و «حماسه مجنون» را در کارنامه خود دارد.



