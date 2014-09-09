لزوم مستند سازی اقدامات عمرانی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبر نگار مهر، هفدهمين جلسه كار گروه تخصصي تامين مسكن استان سه شنبه با حضور مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مدير كل مديريت بحران استانداري و برخی از مديران كل دستگاه هاي عضو این کارگروه در سالن اجتماعات بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي و برای بررسی موضوعات مطرح در این حوزه برگزار شد.

در اين جلسه مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم مستند سازي فعاليت ها و پروژه هاي عمراني استان بویژه در بازسازي ها اظهار داشت: کارگروه تخصصي مسكن با هدف هدایت، هماهنگی و راهبردی کردن مجموعه فعالیت ها و اقدامات در جهت کاهش آسیب پذیری اماکن مسکونی و نیز بازسازی و مقاوم سازی دائمی واحدهای مسکونی وتجاری آسیب دیده از سوانح طبيعي شکل گرفته است.

قربان محمدی به مهمترین وظایف این کارگروه تخصصي نیز اشاره و تصریح کرد: تأمین سرپناه و مسکن در مواقع بحران، تدوین راهبردها برای پایدارسازی سکونتگاه های در معرض خطر، اصلاح شیوه ساخت و سازهای شهری و روستایی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و آئین نامه های ساختمانی، نظارت بر بکارگیری مصالح استاندارد در ساخت وسازها، پیگیری فعالیت های ترویجی و تشویقی در جهت بهبود و ارتقاءکیفیت ساخت اصلی ترین وظایف این کارگروه محسوب می شوند.

در بخش دیگری از این جلسه مدير كل مديريت بحران آذربایجان شرقی كار گروه هاي تامين مسكن و امداد و نجات و تامين امنبت را از كار گروه هاي فعال در استان نام برد و اظهار داشت: مصوبات این كارگروه ها باید بصورت جدی در شوراي هماهنگي مديريت بحران پيگيري شوند.

خلیل ساعي در بخش پايانی سخنان خود با اشاره به تخصيص كم اعتبارات به حوزه مديريت بحران استان خاطر نشان شد: بدلیل همین تخصیص محدود، كار گروههای مرتبط با این حوزه باید اعتبارات مورد نياز را جمع بندي و اعلام کنند تا نسبت به پيگيري منابع مورد نياز اقدام شود.

گفتني است کارگروه تخصصی تامین مسکن استان با عضویت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیریت بحران، هلال احمر، استانداری، وزارت راه وشهرسازی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها ودهیاری ها، بسیج مهندسین و مهندسی نیروهای مسلحبرای بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه تشکیل شده است.

گزارش: حسن عبدالهی