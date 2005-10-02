به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران, اين نشست به ميزباني راه آهن ايران، هم و يازدهم مهرماه در محل مركز مطالعات و تحقيقات وزارت امور خارجه برگزار مي شود.
در اين نشست كارشناسي كه امروز با سخنان محمد مصلحي، قائم قام راهآهن جمهوري اسلامي ايران آغاز به كار كرد، قرار است طي دو روز پيش ويس تصميمات و پروتكل نهايي توسط گروه كارشناسي و كميته تخصصي (OSJD) تهيه و سپس اين تصميمات در جلسه رسمي اجلاس كه روز 12 مهرماه با حضور مقامات عالي رتبه برگزار مي شود، تاييد و نهايي شود.
بيش از 72 تن از مسوولان عالي رتبه حمل و نقل و نمايندگان راه آهنها در اين اجلاس حضور دارند.
سازمان همكاري راهآهنها (OSJD) كه مقر آن در ورشو لهستان است،25 عضو فعال و 5 عضو ناظر دارد.
اين سازمان، وظيفه تدوين مقررات حمل بار،مسافر و تنظيم تعرفه باري و مسافر و نيز تدوين مقررات حمل كالاهاي خطرناك را به عهده دارد.
اجلاس وزراي سازمان همكاري راهآهنها، روز سهشنبه 12 مهرماه به طور رسمي با حضور نمايندگان عاليرتبه حمل و نقل كشورهاي عضو (OSJD) افتتاح خواهد شد.
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