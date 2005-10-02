به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي راه ‏آهن جمهوري اسلامي ايران, اين نشست به ميزباني راه ‏آهن ايران، هم و يازدهم مهرماه در محل مركز مطالعات و تحقيقات وزارت امور خارجه برگزار مي ‏شود.

در اين نشست كارشناسي كه امروز با سخنان محمد مصلحي، قائم‌‏ قام راه‌‏آهن جمهوري اسلامي ايران آغاز به كار كرد، قرار است طي دو روز پيش‌‏ ويس تصميمات و پروتكل نهايي توسط گروه كارشناسي و كميته تخصصي (OSJD) تهيه و سپس اين تصميمات در جلسه رسمي اجلاس كه روز 12 مهرماه با حضور مقامات عالي ‏رتبه برگزار مي ‏شود، تاييد و نهايي شود.

بيش از 72 تن از مسوولان عالي ‏رتبه حمل و نقل و نمايندگان راه ‏آهن‌‏ها در اين اجلاس حضور دارند.

سازمان همكاري راه‌‏آهن‌‏ها (OSJD) كه مقر آن در ورشو لهستان است،25 عضو فعال و 5 عضو ناظر دارد.

اين سازمان، وظيفه تدوين مقررات حمل بار،مسافر و تنظيم تعرفه باري و مسافر و نيز تدوين مقررات حمل كالاهاي خطرناك را به عهده دارد.