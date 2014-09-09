شورای پدافند غیرعامل حافظ مردم در شرایط بحرانی است/ پایین بودن امنیت جانی شهروندان در بافت های فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای پدافند استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به پیوست پدافند غیرعامل در تمام اقدامات تاکید کرده اند و با توجه به پآشنایی مسوولان استان با مساله پدافند غیرعامل، وظیفه دارند با اقدامات جدی در مواقع بحران برای امنیت جان مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به جمعیت بالای آذربایجان شرقی گفت: این استان نزدیک به چهار میلیون نفر جمعیت دارد و باید برای حفظ جان آنها در مواقع ضروری پناهگاه هایی ایجاد شود و با توجه به اینکه آذربایجان شرقی استانی حادثه خیز است، شورای پدافند غیر عامل مسوول مصون سازی و صیانت از مردم استان در مقابل انواع تهدیدهاست.

جبارزاده بر ضرورت ایمن سازی زیر ساخت ها تاکید کرد و افزود: شورای پدافند غیرعامل علاوه بر حفظ جان انسان ها وظیفه ایمن سازی زیر ساخت ها را در برابر انواع تهدیدها به عهده دارد و در تمام پروژه های عمرانی باید پیوست پدافند غیرعامل لحاظ شده و بخشی از هزینه ساخت و سازها باید به این پیوست اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعال سازی پدافند زیستی توسط دانشگاه ها نیز اشاره و تصریح کرد: دانشگاه های تبریز، علوم پزشکی و صنعتی باید در این خصوص اقدامات و توجه جدی داشته باشند و انتظار داریم رسانه ها به خصوص صدا و سیما نیز برنامه های ویژه ای برای آموزش عوامل پدافند غیرعامل با حضور کارشناسان اجرا کنند تا مردم آمادگی لازم را در این خصوص داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از استان های حادثه خیز کشور است، اظهار داشت: این استان روی خط گسل قرار گرفته است و باید مواردی همچون رعایت مقاوم سازی در زمان ساخت و سازهای مسکن مهر و بخش خصوصی رای حفظ جان مردم در زمان وقوع حوادثی چون زلزله مورد توجه باشد.

جبارزاده در پایان با بیان اینکه هر نوع ارفاق از سوی مسئولان در چنین مواردی ،خیانت به جان مردم است، اضافه کرد: اکثر بافت های فرسوده در مرکز تبریز فاقد سکنه هستند و برای حل این مساله آماده برگزاری جلسات بررسی و همکاری با دادستان و شهردار تبریز هستیم.