کامبوزیا پرتوی فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینمای ایران درباره آخرین وضعیت فیلمنامه اش با عنوان «خروس‌خوان» به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 6 ماه است که درخواست پروانه ساخت فیلمنامه «خروس‌خوان» را به سازمان سینمایی ارائه کردم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های مکرری که انجام دادم ولی هیچ پاسخی نمی‌دهند و من را بلاتکلیف گذاشته و پاسخ درستی نمی‌دهند. معمولا اگر فیلمنامه‌ای مشکل داشته باشد و یا بخواهند اصلاحیه ای به آن وارد کنند با نگارنده آن جلساتی می‌گذارند و معمولا به یک نتیجه واحد می‌رسند اما نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از اعضای شورای پروانه ساخت حتی با من تماس نگرفتند که چرایی صادر نشدن پروانه ساخت این فیلمنامه را عنوان کنند.

کامبوزیا پرتوی در ادامه حرف هایش تاکید کرد: من کماکان منتظر پاسخ هستم تا به من بگویند چرا پروانه ساخت این فیلم صادر نشده است.

کارگردان فیلم «گربه آوازخوان» درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: فیلمنامه تازه ای با عنوان «فراری» نوشتم که قرار است علیرضا داوودنژاد آن را بسازد.



کامبوزیا پرتوی از کارگردان و فیلمنامه‌نویسان پیشکسوت سینمای ایران است که سابقه کارگردانی فیلم هایی چون «کافه ترانزیت»، «افسانه دو خواهر»، «گلنار» و نگارش فیلمنامه های «هر شب تنهایی»، «دیشب باباتو دیدم آیدا» و... را در کارنامه خود دارد.

«خروس خوان» عنوان تازه ترین فیلمنامه اوست که هنوز پروانه ساخت آن صادر نشده است.







