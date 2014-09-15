به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری انتقال تجربیات تعاونی ها را ضروری دانست و گفت: نقش تعاونی ها ظرفیت سازی و سازماندهی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: امروزه با توجه به رشد دانش و مهارت زنان، تعاونی های آنان نیز می تواند به سمت تعاونی های دانش بنیان پیش برود و با استفاده از ظرفیت های ناشناخته زنان تعاونگر می توان سرمایه های بزرگی را در تعاونی ها به کار گرفت.

وی با بیان اینکه امروز 50 درصد از جمعت کشور را زنان تشکیل می دهند ادامه داد: این بخش از جمعیت باید استعداد خود را در جهت رفاه جامعه بالا ببرد و به ایفای نقش فعال در جامعه بپردازد.

کلانتری تاکید کرد: زنان در دهه های گذشته در کنار فعالیت های خانه در بخش تولید نیز مشارکت داشتند و به ایجاد درآمد در خانواده کمک می کردند.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به تحولات اجتماعی زنان در دهه های اخیر خاطرنشان کرد: با تحولاتی که رخ داده هم اکنون بُعد خانوار کاهش یافته، اوقات فراغت افزایش و تعداد فرزندان کمتر شده که این اوقات فراغت بیشتر می تواند در فعالیت های تعاونی صرف شود.

وی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، توانمندی و ارتقای دانش آنها را از تحولات مثبت اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: زنان امروز می توانند با اطلاعات جدیدی که دارند بهتر از قبل وارد فعالیت های اجتماعی بشوند.

معاون امور تعاون وزیر کار نقش تعاونی ها را ظرفیت سازی و سازماندهی دانست و افزود: تعاونی ها انرژی های جدا از هم را در کنار هم قرار می دهد و آنها را با بازار کار و تولید آشنا می کند.

کلانتری بر نقش ظرفیت سازی تعاونی ها تاکید کرد و تصریح کرد: باید این ظرفیت را فراهم کرد که در هر محله، روستا، شهر و استان زنان بتوانند در کنار مردان نسبت به تاسیس تعاونی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: تعاونی ها توانمندی این را دارند که با اعتمادسازی، منابع مالی خُرد و پس اندازهای کوچک را جمع کنند و سرمایه های بزرگ بسازند و از آن برای فعالیت های بزرگ تر استفاده کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه زنان بیشتر در حوزه صنایع دستی، پوشاک و صنایع خُرد فعالیت دارند خاطر نشان کرد: امروزه با توجه به رشد دانش و مهارت زنان، تعاونی های آنان نیز می تواند به سمت تعاونی های دانش بنیان پیش برود و با استفاده از ظرفیت های ناشناخته زنان تعاونگر می توان سرمایه های بزرگی را در تعاونی ها به کار گرفت.

کلانتری تاکید کرد: تعاونی ها در هر سطحی که باشند از یک تعاونی متعارف در یک شهر کوچک گرفته تا اتحادیه های سراسری تعاونی ها و اتاق های تعاون می توانند با هم ارتباط خوبی برقرار کنند و شبکه های تعاونی زنان نیز می توانند برای خود اتحادیه های بزرگ و بنیاد کارآفرینی داشته باشند که البته در حال حاضر نیز دارند.

وی با بیان اینکه باید با آموزش، توانمندسازی و ارتقاء ظرفیت ها بتوانیم کارهای بزرگتر از آنچه تا به حال شده است انجام دهیم تاکید کرد: ما در حوزه تعاون با ارزیابی آنچه تا به حال اتفاق افتاده برنامه هایی را به صورت جدی دنبال می کنیم.

معاون وزیر کار توسعه مدیریت و توانمندسازی تعاونی ها را یکی از این برنامه ها خواند و افزود: برگزاری تورهای بازدید از تعاونی های برتر، فعال کردن پورتال تعاون، ایجاد دوره های آموزشی، ایجاد هم افزایی شبکه ای، تامین منابع مالی و تامین مشوق ها مانند معافیت های مالیاتی و بیمه ای، جلب حمایت دستگاه های اجرایی به منظور استفاده از ظرفیت های تعاونی و توسعه بازار و توسعه برند تعاونی از دیگر برنامه های است که به صورت هدفمند دنبال می شود.

کلانتری در خصوص توسعه برند تعاونی گفت: برند تعاونی باید برندی باشد که وقتی نام آن بر روی کالایی درج می شود، مردم بدانند آن کالا با سودی عادلانه به بازار عرضه شده است.

وی خاطرنشان کرد: از تعاونی ها انتظار داریم تا بهره وری خود را افزایش دهند چرا که پیشرفت تعاونی زمانی محقق می شود که بهره وری افزایش یابد و این به معنای افزایش کیفیت و افزایش تولید در واحد زمان است.