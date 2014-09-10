به گزارش خبرنگار مهر، یک سال از فعالیت چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان می گذرد. شورایی که شاید یکی از امتیازاتش تنوع افکار وسلایق سیاسی اعضای آن است. تنوعی که سبب شده تا شهر اصفهان شاهد رویکرد تازه ای از شورای شهر نسبت به دو دوره قبل باشد. شورایی که انتقاداتش به وضعیت اصفهان سبب شده تا شاهد اتفاقات تازه ای در مدیریت شهری باشیم. اتفاقاتی که بخش مهمی از آنها برگرفته از تفکرات و نظرات رئیس آن است.

رئیس شورا سال ها سابقه همکاری با شهرداری را در کارنامه دارد و اکنون برای دومین سال پیایی به عنوان رئیس شورای شهر قصد دارد تا با اعمال نظارت بیشتر نسبت به عملکرد شهرداری، نصف جهان را از چنگال مشکلاتی که سال ها گرفتار آن است برهاند. تلاشی که به گفته خودش با وجود کار شکنی ها فراوان و وجود باند های قدر و ثروت در اصفهان در تحقق آن چندان موفق نبوده است. اما هیچ کدام از این مسائل مانع نشده تا رضا امینی به عنوان ئیس شورا و سایر اعضای شورای چهارم دست از تلاش برای پیگیری مطالبات مردم بردارند.

به منظور بررسی عملکرد یک ساله شورای شهر اصفهان با رضا امینی رئیس شورا درآغازین روزهای ریاستش بر شورا برای سال دوم گفتگو کردیم:

یک سال از عمر شورای چهارم گذشت و شما مجددا به عنوان رئیس شورای شهر اصفهان انتخاب شدید در این مدت جایگاه شورای چهارم را چطور ارزیابی می کنید؟

مفاهیم عملیاتی شورا در عناوین آنها مستتر است شورا جایی است که کار باید به شور و مشورت انجام شود زمانی که از عقول جمعی استفاده شود و خرد جمعی کمک کند یک سری مدیریت اعمال می شود. شورا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی یک دستگاه نظارتی محلی است که از یک روستا می تواند شروع و تا کلان شهری مثل تهران ادامه داشته باشد. این نظارت قاعدتا نباید با اجرا مخلوط شود جایی که نظارت با اجرا مخلوط شود یک خلط است و یک خلط فارغ از تعامل است.

در تعامل منظور این است که من از یک زاویه موضوع را نگاه کنم شما از یک زاویه دیگر در نهایت به یک وحدت نظر برسیم و یک مسیر جدیدی را برقرار کنیم که در آن مسیر بتوانیم به آن هدف مشترک یعنی خدمت به مردم برسیم. شورا از بعد نظارتی و سازمان دیگری از زاویه اجرا،این دو باید با هم هماهنگ باشند تا در جهت خدمت به مردم تلاش کنند. اما اگر این دو با هم مخلوط شد به گونه ای که شهرداری بخواهد در کار شورا مداخله یا اینکه شورا در کار شهرداری مداخله کند این دیگر مفهوم تعامل را از دست می دهد و شکل دخالت به خودش می گیرد.

ما در شورای چهارم در طول یک سال گذشته همه هم و غم خود را گذاشتیم تا جایگاه و شان شورا را که متلعق به مردم است، احیا کنیم. همه ما ریشه و اصالتمان را از رای مردم می گیریم اعضای شورا، نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و حتی مقام معظم رهبری که ایشان هم به نوعی از طریق نمایندگانی که مردم آنها را برگزیده اند انتخاب می شوند. این جایگاه مردم نباید خدشه دار شود اگر اعتقاد داریم که اعضای شورا نمایندگان مردم هستند باید به نظرات آنها احترام گذاشته شود باید در چهار چوب خاص قانونی به تشخیص آنها احترام گذاشته شود. یعنی مردمی که هزینه شهر را پرداخت می کنند می توانند و باید توسط نمایندگانشان سوال کنند که این درآمد هایی که از ما گرفته می شود چگونه هزینه می شود. تلاش شورای چهارم این بوده که این جایگاه نظارتی شورا را در چارچوب قانون احیا کند.

پس به نظر شما در این سال ها شورا آن شان و منزلتی را که باید داشته باشد نداشته است؟

من اعتقاد دارم جایگاه واقعی نبوده الان هم نیست. نه اینکه قائل به جایگاه ظاهری فاخری برای خودمان باشیم نه شان همه ما نوکری مردم است.

یعنی معتقدید شورای سوم در خدمت رسانی به مردم خوب عمل نکرده است؟

نه نگاه این گونه؛ معتقدم هر دوره ای زحماتی کشیده شده و هر چقدر توان داشته تلاش کرده اند. وقتی انتخابات برگزار می شود، برای این است که مردم کارنامه افراد را بررسی کنند و با توجه به آن تجدید نظر کنند و از این تصمیمات جدید ترکیب جدید درآید. در واقع ترکیب شورای چهارم حاصل تجدید نظر مردم در انتخابات است. خوشبختانه تنوع در افکار و اندیشه های این دوره شورا بالا است و این حسن است. ظرفیت تخصصی اعضا بالا است می تواند در همه ابعاد زندگی اجتماعی مردم تاثیر داشته باشد به شرطی که بتوانیم این ظرفیت ها را در جایگاه خودشان استفاده کنیم.

ما قضاوتی نسبت به گذشته نداریم من خودم بخشی از بدنه شهرداری بودم 10 سال با دو دوره شورای شهر کار کردم. بضاعت و توان شورا با 10 سال مدیریت شهری برای مردم مشخص است. اقدامات خوبی انجام شده طرح های بزرگی در شهر اجرا شده است . حال خوب یا بد مردم نتیجه رضایت مندی یا عدم رضایت مندی را در انتخابات اخیر شورای شهر نشان دادند. منتخبین مردم هم یک رویکرد جدیدی انتخاب کردند. رویکردی که بنده امسال هم بر آن تاکید داشتم علی رغم کارشکنی های زیادی که وجود داشت. دخالت های بی پروایی که در زمینه انتخابات هیت ریئسه شورای صورت گرفت، حاصل آنچه شد که مشاهده می کنید.

ضمن احترام به همه آرای همکاران، خودم را خادم هر 21 نفر عضو شورا می دانم. لذا معتقدم نباید در شبکه مدیریتی به صورت ابزاری مورد استفاده قرار بگیریم و خدای ناکرده سمت و سوی خاصی داشته باشیم. به عنوان رئیس شورا باید چترمان را روی سر همه بگیریم. نه به این معنی که تضارب افکاری وجود نداشته و شورا تبدیل شود به فرایندی که شهرداری می آید و موارد با کمترین پالایش عبور می کند و برود کار خودش را بکند نه ، شورا این گونه نیست. شورا باید سیاست گذاری کلان و ریل گذاری کند و زمینه خدمت را برای شهرداری فراهم کند. ریل گذاری شورا برای حرکت شهرداری در بودجه شهرداری است در این بخش شورا باید نظارت کند تا شورای شهر باشد نه تنها شورای شهرداری. اما چون در سلسله مراتب اداری کشور جایگاه روشنی برای شورا وجود ندارد مدیریت های واحد در کلان شهرها خیلی معنا و مفهوم ندارد و نتوانسته محقق شود شرکت های خدماتی یا ادارات کل تابع وزارت خانه مربوطه خود هستند در حالی که در قانون دیده شده که شورا باید پیگیر مطالبات مردم از دستگاه های اجرایی باشد اما به دلیل ضعف قانونی وظایف شورا محدود به نظارت بر شهرداری است.

در واقع شورای شهر نظارت بر کالبد شهر را طبق قانون دارد. شورا باید وضع عوارض و هر نوع وجهی که قرار است بابت خدمات از مردم گرفته شود را تعیین کند. شورا در واقع با مصوب کردن اخذ عوارض و هزینه های آن در چارچوب قانونی مسیر حرکت و ریل گذاری را برای شهرداری مشخص می کند.

با توجه به اینکه شورای دوم و سوم به نوعی در بین افکار عمومی متهم به این بود که شورای شهرداری هستند تا شورای شهر، فعالیت یک ساله شما چقدر در تغییر و اصلاح این ذهنیت در شهروندان موفق بوده است و با توجه به نکاتی که با آن اشاره کردید در طول یک سال گذشته با وجود اینکه شهرداری این گلایه را دارد که شورا مانع از انجام فعالیت شده است، شورای شهر چقدر در انجام ریل گذاری برای حرکت شهرداری موفق ارزیابی می شود ؟

با وجود جوسازی و فضا سازی هایی که وجود دارد تقریبا محصول کار شورای چهارم باید روشن باشد و اگر تلاش می شود که مطالبه حق مردم و نظارت های شورا از آن برداشت اختلاف و دخالت شود دلیل این است که ما به هدفمان که همان پیگیری مطالبات شهروندان است، نزدیک هستیم. یعنی تلاش کردیم شرایط را طوری پیش ببریم که به مطالبات مردم جواب داده شود.

در مورد اینکه شورا مانع فعالیت شهرداری یا هر دستگاه دیگری است باید کار کارشناسی انجام شود. شورا اساسا نمی تواند مانع اجرای برنامه های شهرداری شود. وظیفه ما نظارت اصلاحی و تائیدی است و باید اصلاح و تصویب کنیم.اگر طرحی تصویب نمی شود معنی آن این است که در چارچوب اصلی و قانونی خودش نیست باید به چارچوب قانونی و اصلی خودش بازگردد. اینکه در افکار عمومی این ذهنیت وجود داشته که شورای شهر، شورای شهرداری است و ما برای تبدیل شدن به شورای شهر چه کار کردیم در اولین قدم باب تعامل را به همه دستگاه های اجرایی باز کردیم.

از مدیران کل، استاندار و معاونین ایشان، فرماندار و همه مسئولین دعوت می کنیم تا در جلسات علنی شورا شرکت کنند و مطالبات مردم را از زبان نمایندگان آنها بشوند. حاصل این تعامل و گفتگوها تشکیل یک سری کار گروه های مشترک بین شهرداری، شورا و دستگاه های اجرایی است. مطالبات مطرح شده در این جلسات به صورت طرح و لایحه در شورا تصویب و شهرداری موظف به پیگیری و اجرایی نمودن آنها است. به طور مثال در یک دوره شاهد افتتاح تعداد زیادی طرح عمرانی و خیابان در شهر هستیم طرح های با ظاهر بزرگ طرح هایی که برای اجرای آنها طبق قانون عوارضی پیش بینی شده است. مثلا قانون پیش بینی کرده یک عوارضی تا 5 درصد به آموزش و پرورش پرداخت شود. اگر شهرداری از عوارضی که اخذ می کند از مردم سهم آموزش و پرورش را هم اخذ کند و به آن پرداخت کند نباید وضعیت مدارس ما اینگونه باشد که الان هست. در قانون موارد پیش بینی شده اما به دلیل نبودن تعامل بین شهرداری و سایر دستگاه های این موارد مغفول مانده است. همین موضوع سبب شده تا کیفیت مدارس ما به شدت افت کند با این همه هزینه ای که در سطح شهر می شود.

شورا با حضور شهرداری وآموزش و پروش کارگروهی تشکیل داده تا در خصوص ارتقاء آمورزش و پروش شهر تلاش شود. متقابلا آموزش و پروش هم در مواردی مثل ایجاد فضای سبز، در اختیار قراردادن فضای آموزشی برای برگزاری بازی های تابستانی و یا استفاده از فضای موجود به عنوان پارکینیگ در شرایط اضطراری با شهرداری همکاری می کند. این تعامل با میراث فرهنگی، ارتش، سپاه، راه و شهر سازی توسط شورای چهارم ایجاد شده تا در سایه آن بخشی از مشکلات شهر در زمان و با هزینه کمتری حل شود.

پس تعامل شورا با سایر دستگاه های اجرایی یکی از دستاورد های شورای چهارم در طول یک سال گذشته است ؟

حداقل این ادعا را داریم ضمن اینکه می خواهیم حلقه واسط بین شهرداری با سایر دستگاه ها باشیم. شورا حتی در مواردی می تواند حلقه واسطی باشد برای حل مشکلات چند دستگاه با هم در شهر.

هرچند شما یکی از دستاورد های شورای چهارم را تعامل با سازمان های دیگر می دانید اما با توجه به مدیریت طولانی آقای سقائیان نژاد به عنوان شهردار اصفهان و استقلال مالی شهرداری در تامین هزینه ها این ذهنیت وجود دارد که شهرداری چندان خود را موظف به اجرایی سیاست های کلان شورا نمی داند ادعای این صحبت هم اظهار نظر خود اعضای شورا و تذکرانی است که به تخلفاتی شهرداری داده می شود به خصوص طی یک سال گذشته شخص شما و آقای آذربایجانی دو عضوی که مدت طولانی جز بدنه شهرداری با مدیریت شهردار فعلی بودید بارها از لفظ "تخلف "برای فعالیت های شهرداری استفاده کردید با وجود استقلال مالی شهرداری ها واقعا شورا چقدر می تواند بر فعالیت شهرداری نظارت داشته باشد؟

جان کلام همین سوال شما است. تمام رویکرد شورا در پی ایجاد چارچوبی قانونی برای فعالیت شهرداری است. بدنه شهرداری تابع سیاست های کلان مدیریت شهری و شهرداری است و شهرداری هم قاعدتا باید تابع سیاست های شورای شهر باشد. اگر این تابعیت وجود نداشته باشد و این زنجیره حلقه مفقوده داشته باشد تبدیل به هرج و مرج می شود موضوعی که متاسفانه تا حدودی اتفاق افتاده است. اگرچه کارها روی نظام خودشان پیگیری می شود اما از افسار گسیختگی آشوب و سردرگمی هم برخورداریم و این باید ساماندهی شود.

همه تلاش شورا این است که بر امپراطوری اقتصادی شهرداری نظارت کند. در شهرداری ها معمولا گردش مالی بالا است. حجم فعالیت هایی که انجام می شود بالا است شرح وظایف و خدمات بسیار گسترده است. در بدنه شهرداری انصافا آدم های پاک و سالم بسیاری وجود دارند که می توان به عنوان الگو های اجتماعی آنها را معرفی کرد ولی در مقابل به دلیل گستردگی کار زمینه های انحراف و تخلف هم بسیار زیاد است باید تلاش کنیم به جهت این گستردگی این ریل گذاری و نظارت را به گونه ای انجام دهیم که هزینه ها که منشا کل اشکالات می تواند باشد، در جایگاه خودش وصول و هزینه شود.

همه تلاش شورا این است که این را تبدیل به یک نظام نهادینه کند و همه تابع آن باشند. این مختص شهرداری اصفهان تنها نیست چون گردش مالی شهرداری ها بالا است ردیف های مالی کمتر در آن نقش دارد، عوارض مستقیم از مردم دریافت و مستقیم هزینه می شود یک ناظر هم بیشتر نداردآن هم شورا است، هر چند سایر نهاد های نظارتی هم می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور وارد شود اما بخش عمده نظارت با شورا است. اگر شهرداری تن به این نظارت درست شورا ندهد این باعث بروز اختلاف می شود موضوعی که الان متاسفانه در اصفهان اتفاق افتاده است.

یک عضو شورا در نطق تذکر می دهد یا اشکالی را مطرح می کند تمام شهر را در فضا سازی و جو سازی می برند که چرا این گفته شد اگر می گویند در اجرا دخالت می کنیم در سیاست گذاری که این وظیفه شورا است این وظیفه و حق قانونی است باید مطرح کنیم مطالبه کنیم حالا هرکس می خواهد خوشش نیاید ما به این دلیل از حق قانونی خودمان عبور نمی کنیم. با احترام به تمام کسانیکه صادقانه زحمت می کشند مطالبات مردم را پیگیری می کنیم. شورا باید کالبد شهر را تعریف کند اینکه شهرداری چگونه و با چه هزینه و طی چه مدت زمان از نقطه "الف" به نقطه "ب" حرکت کند. اما به دلیل امپراطوری اقتصادی شهرداری ایجاد یک چار چوب کلان برای فعالیت های شهرداری مشکل شده است. گردش مالی بالا باعث شده تا شهرداری به شورا چندان توجه نداشته باشد و همین باعث فاصله شده است. وظیفه شورا کم کردن این فاصله است که در اجرایی کردن آن با مقاومت مواجه می شویم.

با توجه به مشکلاتی که وجود دارد سیاست شورا برای سر و سامان دان به وضعیت موجود چیست؟

تلاش شورا این است که اگر در گذشته طرح کلانی در شهر شروع شده مثل سالن اجلاس، قطار شهری، میدان امام علی، تقاطع های غیر هم سطح که البته همگی ارزشمند هم بوده و الان نیمه کاره هستند و سال ها است که بودجه های شهرداری را جذب می کند، و امکان برنامه ریزی را می گیرد به اتمام برسانیم. یک طرح مثل ورزشگاه نقش جهان، مصلی، قطار شهری در شهر شروع می شود به مدت 15 تا 20 سال طول می کشد تا به نتیجه برسد اما وقتی یک طرح مثل میدان امام علی می خواهد با پول شهرداری انجام شود با بودجه ای 600 میلیارد تومانی تقریبا همه بودجه شهرداری در یک سال را در زمان خودش جذب می کند و ظرف دو تا سه سال هم باید ساخته شود در نتیجه تمام خدمات شهر اثر پذیر می شود و با کندی پیش می رود تا یک طرح شاخص این چنینی انجام شود این طرح تمام شد، سالن اجلاس شروع می شود این تمام شد یک طرح دیگر آغاز می شود. برای خیابان دوطبقه امام خمینی میلیاردها تومان در یک سال هزینه شد بله این موضوع خوب است، اما به چه قیمتی در چه زمانی و با چه شرایطی؟

بحث نظارت شورا در روند اجرایی پروژه های کلانی مانند آنهایی که نام بردید و از عوارض اخذ شده از مردم و بیت المال ساخته می شود چقدر است؟

هر یک از اعضای شورا به عنوان یک عضو ناظر بر عملکرد شهرداری در کمیسیون ها و هیت مدیره های مختلف حضور دارند و نظارت می کنند که تکلیف اعضا در این مورد خیلی سنگین است. نظارت شورا باید از باب نظارت حمایتی باشد به گونه ای که تلاش کند مسیر قانونی را برای اجرای طرح ها تسهیل کند و بر سلامت و حسن اجرای کار ها نظارت داشته باشد. سازمان بازرسی و سایر دستگاه ها هم می تواند نظارت داشته باشند. بحث نظارت بعد از ردیف اعتباری خیلی مشکل نیست. بحث زمانی است که می خواهدتصمیم گرفته شود چه ردیف اعتباری برای چه پروژه ای در کدام قسمت شهر هزینه شود در این بخش نظارت شورا مطرح است.

در شهر یک سبد نیازمندی داریم یک سبد توانمندی ها این سبد توانمندی ها بارش بر دوش مردم است. مردم باید Aریال پول پرداخت کنند ما باید این رقم را سرمایه گذاری کنیم داخل سبد نیازمندی ها. بگویم اولویت کدام مناطق است چه طرح های در چه زمینه های. به طور مثال یک خانواده وقتی می خواهد یک خانه را خریداری یا بسازد از تمام پس انداز خود استفاده می کند بعد از خرید و یا ساخت خانه باید شروع کند به تزئین و فراهم آوردن لوازم برای زندگی در آن. اگر قرار باشد مدام تعداد خانه ها را زیاد کنیم بدون تامین وسایل برای رفاه اعضای خانواده چه فایده ای دارد؟ بزرگ کردن کالبد شهر بدون فراهم کردن امکانات رفاهی برای شهروندان چه فایده ای دارد؟

یعنی به تعبیری در اصفهان این گونه حرکت کردیم که فقط کالبد فیزیکی شهر بزرگ شده بدون اینکه امکانات رفاهی برای شهروندان تامین شود؟

درست است. به طور مثال وقتی هزار میلیارد تومان پول داریم باید مقداری از آن را برای حمل و نقل عمومی که یکی از اصلی ترین نیاز های جامعه شهری است هزینه کنیم. پس از آب و هوا، راه جزء اولین نیازهای شهری است. برای حمل نقل نیاز به زیرساخت داریم که شهرداری با ساخت خیابان آن را تامین کرده و دیگری وسیله حمل و نقل اتوبوس است. حالا چون یک زمان وزارت کشور اتوبوس به قیمت 17 میلیون تومان به شهرداری می داد اما اکنون قیمت یک اتوبوس 400 میلیون تومان است پس نباید خریداری شود. شهرداری به جای اینکه هر ساله 100تا 200 دستگاه اتوبوس برای توسعه حمل و نقل عمومی بخرد، می رود این هزینه را برای احداث یک ساختمان بزرگ در گوشه ای از شهر هزینه می کند. سوال این است آیا در کنار بزرگ شدن کالبد شهر رفاه شهروندان هم تامین می شود آیا شهروندان در رفاه هستند؟ چه تعداد از طرح هایی که طی یک دهه گذشته در اصفهان اجرا شده چقدر برای اصفهان لازم بوده؟ چه تعداد برای اهداف تبلیغاتی بوده و چقدر در اجرای آنها به مشکلات زیست محیطی اصفهان توجه شده است.

سوال شورای چهارم این است که مدیریت شهری در این سال ها چقدر به رفاه شهروندان توجه داشته است؟ نقد شورا به این عملکرد است. یک خانواده وقتی در آمد مشخصی دارد باید برای هزینه کردن اولویت داشته باشد نه اینکه به طور مثال شما برای یک آپارتمان 100متری بزرگترین ابعاد تلویزیون موجود در بازار را بخرید هر چند خوب است اما آیا این خرید با ابعاد منزل شما همخوانی دارد اینکه شما همه پول خود را صرف خرید یک وسیله کنید بدون اینکه فرشی برای نشستن بر آن و دیدن تلویزیون داشته باشید.آوردن یک طرح بزرگ در شهر وقتی خوب است که ملزومات زندگی عادی برای شهروندان فراهم باشد ما هم منکر اجرای طرح های بزرگ نیستیم اما به چه قیمتی؟

با توجه به وضع آلودگی هوا در اصفهان حداقل باید از هزار میلیارد تومان در آمد شهرسالانه 300 میلیارد تومان صرف خرید اتوبوس، اصلاح معابر، پیاده رو سازی و دوچرخه شود آن هم در شهری که سال گذشته به عنوان آلوده ترین شهر جهان نام گرفت.آلودگی که به گفته کارشناسان و متخصصان عوارض آن تا سه نسل بعد شهروندان اصفهانی را درگیر خواهد کرد.

راهکار شورا برای حل این مشکلات چیست؟

ما تلاش می کنیم ملزومات زندگی امروز مردم را فراهم کنیم. وقتی می توانیم قطار شهری و حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم و سرعت بدهیم چرا باید سالن اجلاس را حتما ظرف دو سال بسازیم. خب این سالن را ظرف 6 سال می سازیم و بخشی از هزینه را برای اولویت های دیگر صرف می کنیم. با این کار اتفاقی نمی افتد اصفهان از رشد عقب نمی افتد اگر ما تمام اطراف اصفهان را از ساختمان های این چنینی پر کنیم جا دارد اما تاثیر آن بر رفاه شهروندان چیست؟ شما می توانید تمام خانه را با طلا و نقره پر کنید اما به چه قیمتی وقتی که فرزند شما از عارضه ای رنج می برد.

این یکی دیگر از اختلافات دیدگاهی شورا با شهرداری است. اینکه اگر قرار است اتفاقی در شهر بیفتد و پروژه و طرحی اجرا شود باید بر اساس اولویت شهر، شهروندان، قانون و تشخیص شورای شهر باشد.روال گذشته این بوده که دوستان یک پیشنهاد می دادند مثل اینکه می خواهند یک زیر گذر بسازند و طرح های دفعتی که بر حسب اتفاق برخی از آنها خوب ازآب در آمده و برخی بسیار مشکل ساز شده است.مثلا شهرداری در حین ساخت تصمیم می گیرد تا چهارراه بعدی تونلی را ادامه دهد یک اصلاح بودجه می آورد 10 طرح در مناطق دیگر حذف می شود یا پول از سایر مناطق جذب می شود تا بیاید این جا هزینه شود. طرحی که تنها ترافیک را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می کند حالا هرچند کارشناسان بگویند این کار درست نیست. چون این تونل می تواند یکی از افتخارات مدیریتی به نام یکی باشد اجرا می شود.

این مدل مدیریتی پسندیده نیست و این موضوعات اختلاف برانگیز است در گذشته به دلیل عجین شدن اجرا و نظارت با هم به صورت افراطی این اتفاقات برای اصفهان افتاده است. اگر اصفهان را با شهر هایی مثل قزوین ،همدان و قم مقایسه کنیم رشد این شهرها در این سال ها از اصفهان بیشتر بوده است نه اینکه اصفهان عقب افتاده باشد یعنی اگر در این سال ها اصفهان 2 نمره رشد داشته این شهرها هر کدام حداقل 10 نمره رشد داشته اند.

دیگر اصفهان یکی از بهترین شهرهای ایران نیست چون این سال ها با پول بیت المال با هزینه مردم سلیقه ای کارهای بزرگی کردیم برای اینکه اسم خودمان ماندگار شود و حالا شورا به عنوان نمایندگان مردم می گوید چرا؟ پس شورا متهم می شود که شهر را قفل کرده و نمی گذارد پروژه های بزرگ انجام شود. طی یک سال گذشته بیش از 100تا 200 لایحه از شهرداری آمده و دویا سه لایحه برگشت خورده است یکی از آنها لایحه مربوط به شهربازی رویاهاست که ساز وکار قانونی عجیب و غریبی دارد.اینکه ورودی یک مجموعه تفریحی بخواهد بر اساس قد و قواره افراد باشد و یک مبلغ سنگین 40 هزار تومانی به هر نفر تحمیل شود، جای سوال دارد.

می گوییم چرا می گویند شرکت چینی گفته این بِرند ماست و تغییر نمی کند. خوب شما وقتی قرارداد منعقد می کردید باید به بوم اصفهان دقت می کردید. چرا هنگام عقد قرارداد دقت نشده که حالا با این مشکلات مواجهه شویم. با این هزینه بله! واقعا رفتن به این مجموعه تفریحی برای بسیاری از خانواده یک رویا شده است!. چون زمان نگارش و عقد قرارداد توجه و دقت لازم انجام نشده است.جالب اینکه آذر سال 92 برای راه اندازی در تابستان لایحه شهرداری برای قیمت گذاری به شورا آمد. پیشنهاد شهرداری را با تغییرات بسیار جزئی تصویب کردیم بعد اعلام کردند که طرف چینی می گوید قبول ندارد و شورای شهر حق دخالت ندارد. چرا شورا حق دخالت دارد چون مجموعه با پول بیت المال و مردم ساخته شده و باید همه شهروندان امکان استفاد از آن را داشته باشند.

ادامه دارد

گفتگو: سمیه قنبری