تقدیر رئیس فدراسیون بسکتبال از مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محشون، رئیس فدراسیون بستکبال کشور با ارسال لوح تقدیر از اقدامات غلامرضا سمندر مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز در راستای حمایت از تیم ملی بسکتبال ایران تشکر و قدردانی کرد.

همچنین بازیکنان تیم ملی بستکبال ایران پس از پس از پایان کار خود در هفدهمین دوره جام جهانی بسکتبال و بازگشت به ایران، پیراهن امضا شده تیم ملی را به باشگاه گسترش فولاد تبریز اهدا کردند.

صادقی، دکترای فیزیوتراپ باشگاه گسترش فولاد نیز به همراه تیم ملی بستکبال کشورمان برای حضور در این مسابقات جهانی اعزام شده بود.

وی پس از پایان این مسابقات به همراه اعضای تیم ملی بسکتبال روز شنبه به کشور بازگشت.

گفتنی است، ملی پوشان کشورمان که در این مسابقات در گروه A با تیم های اسپانیا، فرانسه، برزیل، صربستان و فرانسه همگروه بودند با کسب یک برد مقابل مصر و چهار شکست به کار خود پایان داده و جایگاه بیست و یکم جهان را به خود اختصاص دادند.