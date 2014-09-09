آمادگی اوقاف آذربایجان شرقی برای احیای زمین های بلااستفاده با همکاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی عصر سه شنبه درجلسه بررسی مشکلات زمین های موقوفه بناب گفت: در صورتی که شهرداری ها و بخش خصوصی همکاری های لازم را با ما داشته باشد، می توانیم در جهت احیای زمین های بلااستفاده اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در این امر بیشترین سعیمان بر رعایت حق و حقوق قانونی شهرداری ها، اوقاف و سرمایه گذاران خواهد بود تا هیچ کس از این اقدام ناراضی نباشد و نفع آن به طور صددرصد به همه خواهد رسید.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به تخریب بسیاری از زمین های موقوفه در شهرستان های استان گفت: این امر از سویی موجب هدر رفت منابع موقوفی شده و ضرر آن به به مردم و حتی دولت خواهد رسید زیرا می توان هر چه زودتر از این زمین ها برای ساخت بیمارستان و یا مجتمع های دیگر استفاده کرد.

وی افزود: شهرداری ها و بخش های خصوصی در شهرستان ها باید هر چه زودتر وارد عمل شده و نسبت به ارائه طرح توجیهی اقدام کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: این زمین ها در قالب اجاره و با حفظ مالکیت نسبت به بهسازی به شهرداری و بخش خصوصی داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهر تبریز اقدامات خوبی در جهت این مشارکت ها شکل گرفته، گفت: امیدواریم این همکاری ها در شهرستان ها نیز وجود داشته باشد تا هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این نوع زمین ها اقدام شود.