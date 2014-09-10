نبض گمرک نهاوند هنوز نمی زند/ درآمد اقتصادی نهاوند در جیب همسایه ها

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان نهاوند نامی شناخته شده در عرصه کشاورزی و صنعت استان همدان است که دارای ظرفیت و پتانسیل بی نظیری در حوزه کشاورزی و صنعت است که نمود عینی آن در صادرات محصولات و تولیدات شهرستان نهاوند مشخص است.

شهرستان نهاوند در استان همدان خود به تنهایی در طول سال تولیدکننده بیش از 600 هزار تن سیمان، 620 هزار تن انواع محصولات باغی و زارعی و دامی و 500 هزار تن انواع روغن، 400 هزار تن انواع خوراک دام است و در حوزه صنعت نیز نهاوند بعد از کشور کانادا دومین و مرغوب ترین معادن سنگ دولومیت جهان با ذخیره ۶۲ میلیون تن را در اختیار دارد که در صنایع هواپیما سازی، کاشی و شیشه سازی و سنگ‌های تزئینی ساختمانی کاربرد دارد.

معادن سنگ دولومیت نهاوند که بیشتر در کوههای منطقه آردوشان نهاوند است از طرف کارشناسان معدن ذخیره گاه آن بیش از 62 میلیون تن برآورد شده و این شهرستان بیش از 40 درصد نیاز کشور را تولید می کند که در نوع خود به دلیل مرغوبیت حرف اول را در جهان می زند.

امابه دلیل نبود فناوری روز دنیا در ایران این سنگ معدنی ارزشمند که در صنایع هوا فضا و ساخت بدنه هواپیما کاربرد دارد باید به صورت خام و با قیمت کم به کشورهای خارجی صادر و با قیمتی چندین برابر برای صنایع مورد نیاز وارد کشور شود.

در بخش فرشبافی نیز فرش تولیدی شهرستان نهاوند به علت دارا بودن کیفیت مناسب و طرح ها و نقشه های زیبا، مشتریان بسیاری در کشورهای خارجی دارد و 99 درصد این تولیدات به خارج از کشور صادر می شود.

فرشهای تولیدی نهاوند از طریق اتحادیه مرکزی فرش تهران و همچنین اتحادیه فرش استان همدان خریداری و از طریق آنان به کشورهای حوزه خلیج فارس،کانادا و آمریکا صادر می شود.

حال با توجه به آنچه گفته شد دايرنمودن اداره گمرک از آرزوي چندين ساله مردم شهرستان نهاوند و بويژه صادرکنندگان آن است بویژه اینکه این شهرستان می تواند سهم بسزایی در صادرات محصولات به کشورهای همسایه داشته باشد.

وجود گمرک مستقل در نهاوند حجم صادرات را افزایش می دهد

فرماندار شهرستان نهاوند در همین زمینه با تأکید و حمایت از تأسیس اداره گمرک در شهرستان نهاوند در گفتگو با مهر اظهار داشت: وجود گمرک مستقل در نهاوند باعث کاهش زمان انجام امور گمرکی، افزایش حجم صادرات، رونق کسب و کار در منطقه شده ضمن اینکه ارز آوری قابل توجهی نیز برای کشور به دنبال دارد.

امامعلی عبدالملکی ادامه داد: نهاوند سال‌هاست که میزبان صنایع عظیم دولومیت است و قطب مهم کشاورزی و فرش بافی و شیلات استان همدان محسوب می شود پس باید خدماتی متناسب با شان این مردم ارائه شود تا مردم رضایت بیشتری داشته باشند که راه اندازی اداره گمرک یکی از اصلی ترین زیرساختهای لازم برای توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند و رضایت مردم آن است.

عبدالملکی با اشاره به ظرفیت ها و وجود شرکت های مختلف تولیدی و صنعتی در این شهرستان گفت: آمار بالای صادرات از این شهرستان نشان می دهد که باید هرچه زودتر نسبت به راه اندازی این اداره همت کرد.

وی گفت: به دلیل نبود گمرک در نهاوند صادرکنندگان علاوه برتحمیل هزینه های سنگین، پروسه پرپیچ و خمی را برای صادرات محصولات خود طی می کردند که با ایجاد دفتر گمرک شاهد حل مشکل اساسی صادرکنندگان خواهیم بود.

وی گفت: راه اندازی اداره گمرک در شهرستان نهاوند که همه شرایط و زیر ساخت های لازم را برای تاسیس این اداره دارد باعث توسعه صادرات و از سوی دیگر رونق اقتصادی در نهاوند می شود.

مدیر کارخانه سیمان نهاوند هم در این باره به مهر گفت: بخش صادرات شرکت سیمان نهاوند با توجه به صادرات 600 هزار تن سیمان در سال به گمرک نیاز دارد.

کارخانه سیمان نهاوند سالانه 3300 تن سیمان خاکستری تولید و روانه بازار مصرف می کند

سید محمد ایمان علوی افزود: کارخانه سیمان نهاوند سالانه بیش از 3 هزار و 300 تن سیمان خاکستری تولید و روانه بازار مصرف می کند که 50 درصد آن به کشور عراق صادر می شوداما به دلیل نبود اداره گمرک در شهر نهاوند ما مجبوریم صادرات خود را از طریق اداره گمرک ملایر انجام دهیم.

علوی گفت: نهاوند با توجه به صادرات گسترده سیمان، محصولات کشاورزی و معدنی شرایط راه اندازی اداره گمرک را دارد تا شاهد رونق اقتصادی و کسب و کار بیشتر در نهاوند باشیم.

علوی وجود راه آهن و نزدیکی شهرستان نهاوند با کشور عراق را یکی دیگر از دلایل لزوم تآسیس اداره گمرک در نهاوند عنوان کرد و افزود: حضور گمرک در هر شهر و استانی میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد و یکی از اهداف راه اندازی گمرک نهاوند تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی دانست بطوریکه مردم بتوانند با افزایش فعالیت های کشاورزی و اقتصادی، محصولات و کالاهای خود را به کشورهای همجوار صادر و باعث ایجاد اشتغال در منطقه گردند.

در اینکه چرا با داشتن این همه ظرفیت و پتانسیل صادرات در شهرستان نهاوند تا کنون هیچ اقدامی در راستای راه اندازی گمرک در این شهرستان انجام نشده است جوابی وجود ندارد اما صحبت های رئیس جهاد کشاورزی نهاوند وجود تأسیس اداره گمرک در نهاوند را بیشتر روشن می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نهاوند اظهار داشت: در شهرستان نهاوند سالانه 121 هزار تن انواع میوه تولید می شود و این شهرستان رتبه نخست کشور را از لحاظ تولید گشنیز دارد که تولید سالانه آن پنج هزار تن است.نهاوند در طول سال 620 هزار تن محصولات زراعی و باغی و دامی تولید می کند که ارزش ریالی آن بیش از 717 میلیارد تومان است.

احد ظفری ادامه داد: کشاورزان نهاوندی که قسمت بیشتر محصولات کشاورزی خود را به کشورهای همجوار صادر می کنند بعلت نبود گمرک در شهرستان ضرر بیشتری می پردازند.

ظفری بیان داشت: متأسفانه پول حاصل از فعالیت های اقتصادی نهاوند در بخش های مختلف بعلت نبود اداره گمرک به نفع شهرهای مختلف و همسایه نهاوند است در صورتیکه نهاوند با داشتن اداره گمرک می تواند اقتصادی زنده، پویا و با نفوذ در منطقه داشته باشد.

برای ایجاد تسهیلات صادرات و واردات باید اداره گمرک در نهاوند راه اندازی شود

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند نیز لزوم تأسیس اداره گمرک را بدیهی عنوان کرد و ادامه داد: برای ایجاد تسهیلات صادرات و واردات باید اداره گمرک در نهاوند راه اندازی شود.

فرهاد جهانیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در نهاوند صدها واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که تولیدات این صنایع علاوه بر مصارف داخلی به بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عراق و کویت و ترکیه صادر می شود.

جهانیان وجود صنایع مختلف تولیدی ، صنعتی و کشاورزی از قبیل صنایع تبدیلی غذایی، لبنی، معدنی و تولید سنگ دولومیت و سیمان را از جمله زیر ساخت های مهم و اساسی برای تأسیس اداره گمرک در نهاوند عنوان کرد.

وی تأسیس اداره گمرک در نهاوند را بعلت وجود مزیت نسبی نهاوند در بحث کشاورزی و سرابهای متعدد و تولیدات گسترده محصولات کشاورزی و باغی . دامی را اجتناب ناپذیر عنوان می کند.

بدون شک نهاوند بیشتر از هر شهرستان دیگر استان همدان شایستگی و ساختار لازم را برای راه اندازی اداره گمرک دارد اما متأسفانه این مهم تا کنون محقق نشده است.

کارشناس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نهاوند نیز در این باره گفت: سازمان امور گمرکی کشور با پیروی از سیاست های کلان دولت در بخش های اقتصادی و تولیدی و با هدف توسعه صادرات و حمایت از تولیدات صنفی در کشور به تأسیس نمایندگی گمرک در شهرستان ها اقدام می کند.

بیژن ترابیان گفت: شهرستان نهاوند به لحاظ طرح های بزرگ صنعتی از جمله وجود کارخانه سیمان با تولید سالانه یک میلیون تن سیمان، کارخانه روغن کشی با تولید سالانه 500 هزار تن، کارخانه مالت با تولید 30 هزار تن در سال، کارخانجات فرآوردهای لبنی با تولید 190 هزار تن محصول در سال، کارخانه آرد با تولید 60 هزار تن در سال و چند واحد تولیدی دیگر شرایط تأسیس اداره گمرک را به صورت کامل دارد.

ترابیان ادامه داد: امروز نهاوند بعنوان یکی از مبادی مهم صادرات سیمان، محصولات لبنی، محصولات جالیزی، باغی و زراعی و تولیدات صنعتی به کشورهای مختلف جهان شناخته می شود که در سالهای اخیر موجب رونق اقتصادی و گسترش وارادت و صادرات استان همدان شده است.

وی یکی دیگر از دلایل وجود اداره گمرک در شهرستان نهاوند را جلوگیری از قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در نهاوند بعنوان دروازه مواصلاتی منطقه مرزی و محور استراتزیک سه استان همدان، کرمانشاه و لرستان عنوان می کند.

آیا این همه ظرفیت و توانایی و پتانسیل برای ایجاد اداره گمرک در شهرستان نهاوند کافی و وافی نیست؟

امرایی مدیر اولین تعاونی صادر کننده دام در استان همدان است که قرار است تا 15 روز آینده 15 هزار گوسفند را به کشور کویت صادر کند.

نبود گمرک در نهاوند باعث دوندگی بیشتر برای انجام کارها می شود

امرایی فقدان اداره گمرک در نهاوند را یک ضایعه می داند و اضافه می کند: نبود گمرک در نهاوند باعث می شود که برای انجام کارهای گمرکی وقت و دوندگی بیشتری انجام شود چون باید تا گمرک کردستان رفت و آمد کنیم.

وی بیان داشت: نباید اجازه داد حاصل زحمت صادر کنندگان و تولید کنندگان نهاوندی به شهرهای اطراف برسد نهاوند برای توسعه و رونق اقتصادی به اداره گمرک سخت نیازمند است.

امرایی افزایش فعالیت ها، ترانزیت بیشتر واردات کالا، ورود و خروج موقت کالاهای صادراتی و افزایش حجم صادرات را از فواید راه اندازی گمرک نهاوند عنوان کرد.

حال با توجه به اینکه نهاوند یکی از شهرستان های اقتصادی استان همدان است که نقش قابل توجهی در رشد صادرات استان دارد و زیرساختهای مورد نیاز درمنطقه برای ایجاد اداره گمرک را دارد پس شایسته است مسئولان استانی و شهرستانی در این مهم اهتمام جدی داشته باشند که بدون شک راه اندازی گمرک شهرستان نهاوند در رونق اقتصادی و صادرات استان موثر است.

از نگاه دیگر تلاش و حضور فعال مردم این شهرستان در بخش اقتصاد باعث شده میزان تولید و صادرات انواع محصولات در این شهرستان رشد یابد، وبه جهت وجود واحدهای متعدد تولیدی و صنعتی، آمار صادرات از این شهرستان بسیار بالا باشد.

پس اگر می خواهیم به تولید و صادرات اهمیت دهیم و میزان اشتغال را بالا ببریم، باید شرایطی برای صادرکنندگان مهیا کنیم که شاهد افزایش میزان صادرات آنها باشیم.

خصوصا اینکه راه اندازی دفتر گمرک در این شهرستان از مطالبات اساسی و چندین ساله مردم است که امیدواریم با ایجاد این اداره شاهد حل مشکلات صادرکنندگان و توسعه هرچه بیشتر منطقه باشیم.