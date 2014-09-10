اولین بازی انصاریفرد در شب حذف اوساسونا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال اوساسونا سه‌شنبه شب در چارچوب مسابقات جام حذفی اسپانیا به مصاف تیم آلاوز رفت و در حالی که این بازی به وقت‌های اضافه کشیده شده بود، با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. اوساسونا در دقایق 115 و 117 دو گل خورد تا از دور مسابقات حذفی کنار برود.

جواد نکونام از ابتدا در ترکیب اصلی تیم اوساسونا قرار داشت و حتی یک فرصت خوب هم داشت تا با ضربه سر تیم اوساسونا را پیش بیندازد. کریم انصاریفرد هم از دقیقه 117 برای تیم اوساسونا به میدان آمد و در چند دقیقه حضورش در زمین نتوانست کار خاصی انجام بدهد.