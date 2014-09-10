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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۴۸

جام حذفی اسپانیا؛

اولین بازی انصاریفرد در شب حذف اوساسونا

اولین بازی انصاریفرد در شب حذف اوساسونا

تیم فوتبال اوساسونا در حالی در جام حذفی اسپانیا برابر تیم آلاوز شکست خورد که کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی اوساسونا برای اولین بار دقایقی بازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال اوساسونا سه‌شنبه شب در چارچوب مسابقات جام حذفی اسپانیا به مصاف تیم آلاوز رفت و در حالی که این بازی به وقت‌های اضافه کشیده شده بود، با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. اوساسونا در دقایق 115 و 117 دو گل خورد تا از دور مسابقات حذفی کنار برود.

جواد نکونام از ابتدا در ترکیب اصلی تیم اوساسونا قرار داشت و حتی یک فرصت خوب هم داشت تا با ضربه سر تیم اوساسونا را پیش بیندازد. کریم انصاریفرد هم از دقیقه 117 برای تیم اوساسونا به میدان آمد و در چند دقیقه حضورش در زمین نتوانست کار خاصی انجام بدهد.

کد مطلب 2367525

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