جذب محیط بان در البرز از محل مجوزهای دولت در برنامه پنجم

حسین محمدی در گفتگو با مهر، درباره فعالیت محیط بانان در استان البرز گفت: در حال حاضر 45 محیط بان در البرز مشغول به فعالیت هستند که 17 نفر از آنان در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی خدمت می کنند.

وی با بیان اینکه محیط زیست نیازمند محیط بانان دلسوز، متعهد و آموزش دیده است، اظهار داشت: مناطق و زیستگاه های استان البرز نیازمند محیط بانان دلسوز، متعهد و عاشق طبیعت است که باید این احساس تعهد با طی نمودن دوره های آموزشی لازم تکمیل شود. به این منظور تمام محیط بانان استان در تابستان امسال تحت پوشش دوره های آموزشی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه این آموزشها طی دو دوره پنج و 10 روزه با همکاری دانشگاه محیط زیست برگزار شد، افزود: در این دوره ها محیط بانان در سه بخش دفاع شخصی و امداد و نجات، قوانین و مقررات به کارگیری سلاح و دوره ضابطین دادگستری با هدف آشنایی محیط بانان با قوانین تحت آموزش قرار گرفتند.



محمدی آگاهی به قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، دفاع شخصی، امداد و نجات و آشنایی به نحوه به کارگیری سلاح سازمانی را از مهمترین نیازهای آموزشی هر محیط بان عاشق طبیعت دانست و رعایت نظم و انضباط در پاسگاه های محیط بانی، آشنایی با دستورالعمل خدمتی گارد، رعایت مقررات و حدود اختیارات در نحوه برخورد با متخلفین را مهم برشمرد.

محیط بانان با پرهیز از خشونت و با تجهیزات ایمنی با متخلفان برخورد کنند

این مسئول در اداره کل حفاظت محیط زیست البرز گفت: محیط بانان باید با پرهیز از خشونت در برخورد با متخلفین و حضور با تمام تجهیزات ایمنی در ماموریت های محوله رسالت های سازمانی حفاظت از مناطق را انجام دهند.



وی در ادامه به نقش مهم محیط بانان در اطلاع رسانی به موقع در هنگام بروز حوادث ناگوار زیست محیطی به فرمانده یگان حفاظت اشاره کرد و خواستار رعایت قوانین زیست محیطی در حین ماموریت و آماده باش در ایام تعطیل و استراحت در زمان وقوع رخدادهای غیرمنتظره زیست محیطی در سطح استان شد.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های سرشماری حیات وحش ویژه محیط بانان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به برنامه سرشماری تابستانه حیات وحش و بابیان اینکه امسال با آموزش تخصصی محیط بانان گام جدیدی در جهت توانمندسازی علمی محیط بانان برداشته شد، اضافه کرد: برای اولین بار کارگاه آموزشی آشنایی با روش های سرشماری حیات وحش، همزمان با برنامه سرشماری تابستانه پستانداران مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان البرز در منطقه شکار ممنوع طالقان با حضور دکتر علیزاده مدرس دانشگاه تهران و با مشارکت مامورین یگان حفاظت استان، کارشناسان حیات وحش و محیط طبیعی، گروه های NGO و نمایندگان محیط زیست استان قزوین به صورت تئوری و عملی برگزار شد.



وی افزود: در این کارگاه آموزشی در روز اول مامورین اجرایی محیط زیست به صورت تئوری با کلیات انواع روش های سرشماری از جمله تخمین، برآورد و مشاهده مستقیم آشنا شدند.

به گفته این مسئول مشاهده مستقیم به عنوان یک روش آماربرداری قابل استناد علمی جهت برآورد دقیق تر جمعیت پستانداران منطقه شکار ممنوع طالقان و به منظور اعمال مدیریت حیات وحش تعیین شده است.

محمدی با اشاره به آغاز این کارگاه آموزشی از روز گذشته یادآور شد: برنامه عملیاتی سرشماری در روز دوم با تعیین 17 مسیر پیمایش و 17 گروه از منطقه بالا طالقان، آغاز و تا 19 شهریور به طول خواهد انجامید.

عشق و علاقه، بومی بودن و آموزش برای اشتغال در حرفه محیط بانی ضروری است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پاسخ به کمبود محیط بان در استان گفت: در تلاش هستیم از محل مجوزهای دولت در برنامه پنجم توسعه، محیط بانهای جدید را به استخدام درآوریم.

وی عشق و علاقه به کار و بومی بودن را از شاخصه های اولیه محیط بانی عنوان کرد و در عین حال آموزش را تکمیل کننده شرایط محط بانی دانست.

ارتباط بی سیمی بین محیط بانان منطقه طالقان برقرار شد

محمدی همچنین از تجهیز محیط بانان منطقه طالقان به ارتباط بی سیم با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خبر داد و اضافه کرد: در منطقه البرز جنوبی نیز این دغدغه را با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران تا پایان شهریور ماه جاری حل خواهیم کرد تا ارتباط محیط بانان و ارتقای امنیت مناطق و عره ها از این طریق افزایش یابد.

وی در پایان از تجهز، تعمیر و بازسازی ایستگاه های محیط بانی منطقه البرز جنوبی با هدف ارتقای سطح حفاظتی این منطقه خبر داد.